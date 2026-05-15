Restituyen en Ourense el permiso penitenciario a un preso al no estar probado que envenenase a otro

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OURENSE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense ha restituido el permiso penitenciario a un preso en la prisión de Pereiro de Aguiar (Ourense), al considerar no probada su participación en el supuesto envenenamiento con benzodiacepinas de otro encarcelado.

Inicialmente, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia acordó revocar el permiso penitenciario concedido al interno ante su posible participación en un envenenamiento de alimentos a otro recluso. Contra dicha resolución, el letrado de la defensa interpuso recurso de apelación indicando que "en modo alguno" quedaba acreditada la implicación del penado.

Así, la Audiencia Provincial ha coincidido con la defensa al sostener que "no se afirmaba categóricamente" que el interno hubiese echado ninguna sustancia en el café del perjudicado, sino que "parecía hacerlo", apuntando así a una "falta de constatación categórica" de la participación de dicho recluso.

En esta línea, el Tribunal ha alegado una "demora injustificada para la resolución" del recurso de apelación presenado, recalcando que la causa penal seguida por los hechos "fue sobreseída provisionalmente" ante la "falta de motivos suficientes para acusar al investigado como autor", acordando finalmente estimar el recurso de la defensa y restablecer el auto que autorizaba permiso ordinario de salida durante 18 días.

LOS HECHOS

En concreto, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia --con sede en Lugo-- acordó revocar dicho permiso --concedido el 28 de mayo de 2025-- en una resolución del 14 de octubre de ese mismo año, ante la posibilidad de que el encarcelado hubiese participado en un posible envenenamiento de alimentos a otro interno.

"La gravedad de los hechos, llevan a estimar justificada la revocación del permiso en su día autorizado por este Juzgado, por estimar que se ha producido un cambio sustancial en las circunstancias tenidas en cuenta para su autorización", señalaba el auto de Vigilancia Penitenciaria

Tal y como se recoge en el auto, sobre las 12.00 horas del 12 de septiembre de 2025 se recibió información de que un recluso había sido trasladado a enfermería por una sobredosis de benzodiacepinas, siendo derivado al hospital y finalmente dado de alta médica horas después, regresando al centro penitenciario de nuevo.

En este sentido, el interno había negado una ingesta "voluntaria" de las pastillas, habiendo este manifestado que creía que "le habían echado algo en el café". Es entonces cuando el Subdirector de Régimen de la prisión tomó declaración a las personas que el día de los hechos se encontraban en la lavandería con el perjudicado, llegando a la conclusión de que, a pesar de que el afectado "había protagonizado un incidente de sobredosis voluntaria" en 2023, "no parecía que en este caso hubiese ingerido las pastillas voluntariamente".

Asimismo, tras revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia de esa zona, "parecía" que el recluso "vertía el contenido de un bote en los cafés que traen los internos del ecomato" y, tras efectuar cacheo de su celda, se encontró un sobre "cerrado y completo" de toda la medicación pautada, señalando así que "el interno tenía fácil acceso a esas sustancias y parecía haber hecho acopio de las mismas".

Contra dichas alegaciones, la defensa presentó recurso de apelación alegando que la medicación encontrada "la tenía pautada por el responsable médico" del centro, y que esta "se encontraba en un sobre cerrado y completo", indicando además que "la medicación intervenida no contenía en su composición Benzodiacepinas".