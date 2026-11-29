SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en Galicia. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

Galicia elige 23 diputados en cuatro circunscripciones. A Coruña aporta ocho escaños, Pontevedra siete y Lugo y Ourense cuatro cada una. El reparto gallego que muestra el gráfico es la suma de esas cuatro provincias.

CÓMO VOTÓ GALICIA EN 2023

El PP consiguió 13 diputados en Galicia en las generales de 2023, frente a los siete del PSOE. Sumar obtuvo dos escaños y el BNG mantuvo el que había logrado en noviembre de 2019.