El riesgo de pobreza o exclusión social en Galicia baja hasta el 23,6%, por debajo de la media nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 23,6% de los gallegos estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2022, lo que supone casi dos puntos porcentuales menos que hace un año (25,2%), según la Encuesta de Condiciones de Vida que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, Galicia se posiciona mejor que la media nacional, ya que en el total de España un 26% de la población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social Arope (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion).

Además, el 18% de los gallegos estaba en riesgo de pobreza, 2,2 puntos menos que un año antes y 2,4 puntos menos que a nivel nacional, donde una de cada cinco personas (20,4%) está en riesgo de pobreza.

Los ingresos medios por persona en Galicia se sitúan en los 12.352 euros, por debajo de los 13.008 euros que percibe la media española.

Entre otros datos, el 39,1% de los gallegos no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Esta cifra dista de la media española, que está en el 33,5%.

Además, un 29,3% de los habitantes de Galicia no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, al igual que le ocurre al 35,5% del total de españoles.

Asimismo, un 9,4% de los gallegos asegura tener retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, al igual que le ocurre al 13,2% de los españoles. Un 7% de la población gallega considera tener "mucha dificultad" para llegar a fin de mes, como el 8,7% del total de España.

Entre otros datos, el INE también publica cifras sobre las condiciones de la vivienda, donde el 93,4% de los gallegos se muestra satisfecho en general con el hogar en el que reside, solo superados por los asturianos (93,6%). La media española está en el 88,1%.