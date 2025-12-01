Rodil erige al BNG en una "fuerza limpia" y avisa de que la corrupción crea una "brecha" entre política y ciudadanía

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, en rueda de prensa - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha erigido este lunes al Bloque Nacionalista Galego en una "fuerza limpia" y ha avisado de que la corrupción crea una "brecha" entre la política y la ciudadanía.

Rodil se ha pronunciado de este modo al ser preguntada por las relaciones de su formación con el Gobierno tras conocerse los casos de corrupción que afectan a los que fueron secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

En primer lugar, Olalla Rodil, que ha recordado que en el BNG no hay personas condenadas por corrupción, ha defendido a su formación como una fuerza política limpia y ha asegurado que los casos que se están conociendo, que afectan a ex cargos del PSOE, "crean una brecha cada vez mayor entre la política y la ciudadanía".

"Es importante decirle a los gallegos que el BNG es una fuerza política limpia, que hace política en otras coordenadas, que estamos aquí para servir a la ciudadanía y no para servirnos", ha afirmado.

La viceportavoz parlamentaria del BNG ha recordado que su formación pidió desde el primer momento que se rindiesen cuentas y se aclare todo lo que está ocurriendo.

Dicho esto, ha afirmado que su formación llegó a un acuerdo con el PSOE para hacer presidente a Pedro Sánchez y ha subrayado que el único interés del BNG es "defender a los gallegos y a las gallegas" ante el Gobierno que es lo que ha estado haciendo.

"Tenemos las manos libres porque somos, insisto, una fuerza política distinta. Hacemos política de forma diferente" y "únicamente nos debemos a la ciudadanía de este país", ha señalado.

DEMANDAS AL GOBIERNO PARA LA COMARCA DE FERROL

Además, preguntada por la manifestación por el tren que tuvo lugar el domingo en Ferrol y sobre el cumplimiento del acuerdo de investidura entre el PSOE y el BNG, ha subrayado que su formación "sigue haciendo presión política" a nivel institucional, tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso para lograr mejoras para Galicia y ha recordado otras reivindicaciones, como las conexiones ferroviarias con Lugo, la autovía Santiago-Lugo o la vía de la Costa Norte.

"Seguimos, como siempre, insistiendo allí donde tenemos voz, representando los intereses y defendiendo los intereses de este país", ha subrayado.