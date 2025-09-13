Román Rodríguez afea a la CIG el "fomento de la confrontación": "Trabajamos para mejorar el sistema educativo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a propósito de la protesta convocada este sábado en Santiago de Compostela, ha afeado a la CIG-Ensino --convocante de la misma-- un "fomento de la confrontación". "Estamos trabajando para mejorar el sistema educativo", ha defendido.

Así lo ha manifestado el responsable autónomico en declaraciones a los medios durante una visita a un centro en O Pereiro de Aguiar. Esta ha tenido lugar en la misma mañana en la que cientos de personas han recorrido las calles de la capital gallega para pedir "menos recortes" en materia educativa, entre otras reclamaciones dirigdas a la Xunta.

Rodríguez ha defendido su gestión educativa con alusión a los datos ya presentados por el Gobierno gallego en el arranque escolar. "Este curso, con menos alumnos, vamos a tener más profesores. Tenemos ya una de las mayores ratios de profesores y alumnos del conjunto de España", ha apuntado.

Además, ha asegurado que, durante una reunión mantenida esta semana en el Consello Escolar, "otros sindicatos reconocieron que se está mejorando el sistema". Este aval externo también lo ve en informes de calidad y equidad del sistema, en los que, dice, "Galicia siempre sale bien parada".