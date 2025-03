Rouban nun hotel de Sanxenxo (Pontevedra) tras facerse pasar por gardas civís

PONTEVEDRA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hotel de dúas estrelas de Sanxenxo (Pontevedra) viviu un episodio de roubo singular, no que varias persoas entraron na hospedaxe finxindo pertencer á Garda Civil.

Segundo traslada fontes da Comandancia de Pontevedra a Europa Press, dous individuos entraron inicialmente no Hotel Pinar simulando ser da Benemérita ao imitar unha das súas vestimentas habituais, xa que levaban un chaleco similar.

Ao chegar, dixéronlle ao dono do hotel que ían proceder a un rexistro, no que el colaborou en todo momento ata chegar mesmo a abrir a caixa forte. A estas dúas persoas sumáronse posteriormente outras dúas, que colaboraron no saqueo.

A Comandancia de Pontevedra, onde se interpuxo a denuncia, está a encargarse de investigar os feitos. Este catro persoas haberían substraído unha cantidade significativa de diñeiro.