Rubio adelanta que su candidatura a la UVigo incluirá un vicerrectorado de Innovación Tecnológica y buscará el diálogo

VIGO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Rectorado de la Universidade de Vigo (UVigo) Belén Rubio ha adelantado que su plan incluirá un vicerrectorado de Innovación Tecnológica y tratará de buscar el máximo diálogo posible.

Así lo ha señalado este miércoles ante los medios de comunicación, indicando que estos últimos meses ella y su equipo tratan de reunirse con gran parte de las personas que forman la universidad para conocer sus necesidades, problemas y demandas, con el objetivo de realizar un programa acorde a las mismas.

Rubio ha reivindicado que su intención es que exista un "equilibrio" entre los campus (Vigo, Pontevedra y Ourense) y, aunque no ha querido adelantar todavía sus principales líneas programáticas, ha dicho que su trabajo se basará en buscar el diálogo y en agilizar procedimientos y burocracia para facilitar y simplificar procesos.

Belén Rubio ha explicado que se prevé que sea en marzo cuando se presenten oficialmente las candidaturas, siendo la campaña electoral en abril y las elecciones en mayo. Será ahí cuando avance más aspectos de la misma.

En cuando a los retos actuales, la candidata ha puesto el foco en el relevo generacional y en la disminución del número de usuarios que se prevé de cara los próximos años debido a la caída de la natalidad.

Belén Rubio ha dicho que su candidatura estará estructurada en periodos temporales, con aquellos aspectos a solucionar en un año, tres o seis, con "interlocución directa" con todos los colectivos que forman la UVigo.

MEDICINA

Preguntada por el grado de Medicina y su posición sobre si es necesario o no crear uno propio en la universidad olívica, Rubio ha dicho que el acuerdo alcanzado con el resto de universidades gallegas recoge que si no se cumple, la UVigo puede salirse y valorar la opción de crear un grado propio.

Además, ha insistido en que será necesario ver cómo avanza en los próximos años el acuerdo y a partir de ahí se tomará una decisión. También ha señalado que habrá que tener en cuenta otros aspectos como la evolución de la necesidad de médicos o la subida o bajada de la demanda de este grado, augurando ella que el envejecimiento de la población provocará más falta de médicos, pero habrá menos estudiantes.

En cuando a la opción de lanzar otros grados como Psicología o Periodismo, ha dicho que "no se descarta nada", pero ha destacado la necesidad de aprovechar ámbitos en los que la UVigo tiene un fuerte peso, como la ingeniería.

"Creo que la UVigo es una buena universidad, pero tenemos que luchar por tener una universidad excelente", ha subrayado Belén Rubio esta mañana en un desayuno informativo con los medios de comunicación.