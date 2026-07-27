Rueda agradece la implicación del Gobierno con la Ribeira Sacra y confía en lograr "el éxito" el año próximo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras el Consello. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha agradecido la implicación del Gobierno central con la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial de la Unesco y, aunque en este ejercicio "no pudo ser", se ha mostrado esperanzado en que podrá haber "buenas noticias" el año que viene.

Lo ha manifestado toda vez que, aunque la Ribeira Sacra no será, por el momento, Patrimonio Mundial, su candidatura seguirá viva tras la decisión adoptada este lunes por el Comité de Patrimonio Mundial reunido en Busán (Corea del Sur), que ha apostado por devolverla para que pueda ser revisada.

Rueda ha destacado que la Xunta mantiene contacto permanente con el embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta, al que ha agrecido su implicación, agradecimiento que ha hecho extensiva al conjunto del Gobierno de España.

"Fue la única candidatura que presentó nuestro país y creo que la defendió con convicción y con énfasis", ha reconocido, antes de recalcar que, si bien "no pudo ser" y la "mejor noticia" hubiese sido que la declaración iba adelante, hubo muchas candidaturas que "no llegaron" a esta fase final.

Además, ha celebrado que la decisión tomada sea la devolución de la candidatura, que se traduce en un año más para la revisión de la misma. "Tenemos un año para volver a intentarlo. Redoblaremos los esfuerzos y espero que el año que viene tengamos éxito", ha trasladado.

No en vano, ha explicado que el "peor" contexto sería el de que se hubiese retirado, dado que eso "dificultaría que durante mucho tiempo, muchos años, se pudiera volver a presentar". "Pero no fue así, tenemos un año de trabajo intenso por delante y espero que el año que viene tengamos buenas noticias", ha zanjado.