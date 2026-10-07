Rueda anuncia 7 millóns a concellos que fagan vivenda pública: axudas de até 80.000 euros por piso

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou este mércores a dotación dunha liña de sete millóns de euros para concellos que impulsen a construción de vivenda pública de titularidade municipal con promocións propias.
O importe da subvención poderá alcanzar até 80.000 euros por piso e os inmobles (que tamén se poderán construír a partir de esqueletos de edificios que no seu día non se chegaron a concluír, por exemplo) pasarán a engrosar o parque de vivenda pública de Galicia. O seu carácter público estará protexido de forma permanente.
"Serán vivendas públicas --en aluguer, segundo fontes da Xunta-- que se distribuirán a través do Rexistro de Demandantes. Seguiremos axudando aos concellos que queiran colaborar connosco", sentenciou, no marco da sesión de control do pleno deste mércores, que estivo empapada do clima electoral que propicia a convocatoria dos comicios xerais do 29 de novembro.
Nesta conxuntura, tanto a líder do BNG, Ana Pontón, como o seu homólogo no PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han atizado a Rueda polas dificultades para acceder a un fogar en Galicia --ambos axitáronlle un llavero, emulando o xesto de miles de persoas que participaron en días pasados nas protestas en defensa do dereito a ter unha vivenda digna--.
E mentres os seus rivais acusábanlle de favorecer "o negocio" da especulación e afeábanlle "propaganda" en relación a pisos construídos, o presidente galego cargou contra o Goberno de Pedro Sánchez e, máis en detalle, contra os decretos estatais de vivenda.
Rueda ha replicado que no barrio compostelán de Lamas de Abade si que soaron chaves a semana pasada coas vivendas que "cambiaron a vida a 24 familias" e foi claro en que el prefire "ladrillo, construción, promesas cumpridas e cambios de vida", á vez que instaba os seus rivais políticos a "seguir con populismo, demagoxia e decretos 'trapalleiros'".
VIVENDAS EN MARCHA
E se Pontón e Besteiro botáronlle en cara incumprir promesas sobre vivendas públicas construídas, ha replicado que non é que a Xunta "teña en marcha 4.000, senón 4.670" neste ano 2026. "Delas, 2.100 foron licitadas leste mesmo ano, e 600 ímolas a licitar antes de que acabe 2026. Unhas 1.860 están en construción e entregamos 100 coa súa ausencia", agregou o presidente.
A todo iso, sumou "as máis de 20.000 que se farán en colaboración público-privada nesas urbanizacións" que fai a Xunta a través dos proxectos de interese autonómico (PIA) que, denunciou, o BNG "está a encargarse de tentar boicotear".
Após resaltar que a vivenda é "unha prioridade absoluta" para o seu Goberno, Rueda reafirmou o compromiso de duplicar o parque público antes de que termine o ano 2028, e repasou outras medidas, como axudar á xente nova con reservas en aluguer ou avais, ou con rebaixas fiscais para a transmisión de vivenda.
TODA A VIVENDA PÚBLICA, EN ALUGUER SOCIAL
Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, propuxo que toda a vivenda pública que se faga en Galicia sexa en aluguer social e mobilizar a que está baleira para alugar a prezos accesibles.
E afeou a Rueda que centrase as súas críticas ao Goberno evadindo as súas "competencias" na materia. De feito, botoulle en cara facer de "miniFeijóo" na súa resposta ao querer "usar a Xunta para facer campaña no ámbito estatal".
"Vén aquí a sacar peito despois de levar gobernando 17 anos por entregar en Santiago, unha das cidades onde máis tensión hai polos prezos, 24 vivendas. Ese é o seu balance", lamentou, e insistiu en que Rueda "prometeu en 2026 que construiría 1.800 vivendas de aluguer social e só entregou 98". "Vai cumprir a súa promesa ou isto non é máis que fume?", preguntouse.
VIVENDA PROTEXIDA
Besteiro coincidiu e cos mesmos datos que Pontón remarcou que o de Rueda e o PPdeG en vivenda "non é precisamente un balance do que presumir".
Antes, alertara da perda de vivenda protexida cos datos dunha resposta parlamentaria ao Grupo Socialista por parte da Consellería de Vivenda. "A propia Xunta recoñeceu que 561 pisos protexidos pasaron ao mercado libre antes de tempo na última década, e en 2030 Galicia levará perdidas decenas de miles de vivendas protexidas", esgrimiu.