Rueda anuncia un plan de eficiencia de infraestructuras hidráulicas que valorará planificar nuevas presas

Reunión del Consello de la Xunta, del 1 de septiembre de 2026. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado luz verde este martes a la elaboración de un plan de refuerzo de la eficiencia de las infraestructuras hidráulicas para garantizar el suministro de agua a medio y largo plazo, y que contemplará medidas para mejorar las redes de abastecimiento, avanzar en la reutilización o planificar, en caso necesario, nuevas infraestructuras, como embalses.

Así lo ha trasladado el presidente Alfonso Rueda, en la comparecencia de prensa posterior a la reunión del gobierno gallego. Según ha señalado, los nueve embalses destinados a suministrar agua a los ciudadanos tienen una ocupación media 15,6 puntos por debajo de la media de los últimos años y, aunque las lluvias de los últimos días aliviaron algo la situación, "el riesgo está ahí".

Por eso, el gobierno autonómico ha acordado la elaboración de ese plan de refuerzo de la eficiencia de infraestructuras hidráulicas, con el fin de "garantizar el suministro".

Según ha explicado Rueda, con este plan lo primero que se pretende es evaluar el estado actual de los sistemas y poder hacer una previsión futura de la demanda de agua, teniendo en cuenta "la nueva realidad climática".

Igualmente, se contemplan diversas medidas encaminadas a reforzar y mejorar las redes de abastecimiento donde sea necesario, y se estudiará la posibilidad de utilizar "aguas subterráneas" para consumo, sobre todo en períodos de sequía. También se busca avanzar en los sistemas de reutilización, que ya están vigentes en algunos procesos industriales que demandan mucha agua, y en el sector agroganadero.

Finalmente, Rueda ha confirmado que, "de ser preciso", el plan contemplará "estudiar planificadamente nuevas infraestructuras como embalses o presas". "Todo esto se pondrá en marcha con este plan", ha afirmado, antes de volver a hacer un llamamiento al uso "adecuado, prudente, racional y con sentido" de este recurso.

TRABAJO HECHO

Rueda ha señalado que el Consello ha tomado conocimiento de un informe en el que se repasa el "trabajo hecho" hasta ahora en materia de sequía, y que concluye que la Xunta ha destinado "más de 60 millones de euros" a medidas para un mejor aprovechamiento del agua y para garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras.

Al respecto, ha destacado que 50 millones se destinaron a los ayuntamientos para apoyarlos en sus competencias y favorecer la modernización y ampliación de sus depuradoras y redes de abastecimiento. Asimismo, unos 7 millones han sido para apoyar a los ayuntamientos en obras de las redes de abastecimiento, y para reducir las pérdidas; y otros 5 millones para casi 40 municipios, con el fin de monitorizar sus sistemas y que puedan detectar antes esas fugas.