Rueda asegura que "no hay absolutamente nada que ocultar" en los contratos de la Xunta con Equipo Económico

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que "no hay absolutamente nada que ocultar" en los contratos del Gobierno gallego con Equipo Económico, el despacho del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro investigado por presuntos amaños en leyes a cambio de pagos de empresas.

El presidente de la Xunta se ha pronunciado de este modo al ser preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno por la exigencia del BNG de conocer los contratos firmados por el Gobierno gallego con este despacho.

Al respecto, Rueda ha asegurado que no tiene "ningún problema en la transparencia" y en suministrar estos contratos. Además, ha dicho que no es necesaria ninguna investigación porque "ningún motivo hay".

"Son contratos hechos entre el año 2009 y el 2011 para consultoría económica y no hay absolutamente nada que ocultar", ha afirmado para señalar que la Xunta se los facilitará "a quien los pido". "No veo necesario una investigación por una actuación que, por nuestra parte, no fue irregular en absoluto", ha incidido.