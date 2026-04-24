Rueda asiste al salón del automóvil Beijing Autoshow en su gira china para explorar relaciones comerciales y económicas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este viernes. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha visitado el salón del automóvil Beijing Autoshow, considerado como el mayor salón de estas características del mundo con una superficie de 380.000 metros cuadrados repartidos en dos recintos.

El recorrido por esta feria llega después de una jornada en la que la delegación gallega mantuvo diferentes encuentros con empresas locales vinculadas al mundo de la automoción para explorar nuevas relaciones comerciales y económicas entre ambas regiones.

Asime también ha enviado un comunicado este viernes recordando que ha participado esta semana en una misión comercial a la provincia de Zhejiang (China), un encuentro organizado por la Xunta de Galicia a través del Igape, el Consorcio Zona Franca de Vigo, el gobierno municipal de Hangzhou y la multinacional CITIC, asociada de Asime a través de su filial Citic HIC Gándara Censa en O Porriño.

Esta misión, resalta, ha permitido reforzar la colaboración empresarial, comercial e institucional entre ambas regiones, consolidándose como una plataforma clave para abrir nuevas oportunidades de negocio, impulsar la innovación tecnológica y estrechar la cooperación industrial entre Galicia y una de las áreas económicas más dinámicas de China.

La provincia de Zhejiang, en la costa este de China, es uno de los principales motores industriales y exportadores del país, con un tejido empresarial muy dinámico y especializado en sectores como el metal, la maquinaria y las tecnologías industriales.

Su capital, Hangzhou, combina una sólida base manufacturera con un potente ecosistema de innovación --impulsado por compañías como Alibaba Group--, lo que la convierte en un enclave estratégico para impulsar colaboraciones internacionales en fabricación avanzada, digitalización y desarrollo tecnológico aplicado a la industria.

OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA DEL METAL

El director comercial sectorial de Asime, Óscar Sánchez, ha destacado que en la provincia de Zhejiang sobresalen sectores industriales como la fabricación de productos metálicos, la maquinaria, la automoción y componentes, así como la electromecánica, la robótica y los nuevos materiales vinculados a la energía.

En este contexto, ha enfatizado que la industria gallega del metal encuentra "oportunidades claras de colaboración" aportando ingeniería, soluciones de alto valor añadido e integración tecnológica, especialmente en ámbitos como la automatización industrial, la fabricación avanzada y la transición energética, complementando la gran capacidad productiva y la competitividad de la industria local".

Desde Asime inciden en que han comprobado de primera mano "su enorme capacidad tecnológica y la clara voluntad de cooperación con Europa, España y, en particular, con Galicia". "Para nuestras empresas, especialmente las del sector metal y sus tecnologías asociadas, se abre un abanico de posibilidades en ámbitos como la fabricación avanzada, la automoción, la industria aeroespacial o las energías renovables", entienden.

La asociación subraya que continuará trabajando para reforzar la presencia de las empresas gallegas en mercados de alto potencial como China, impulsando alianzas tecnológicas, industriales y comerciales que contribuyan al crecimiento económico de Galicia y al posicionamiento de su industria en el mapa global. En ese sentido, están promocionando también en China la 5ª edición de la feria Mindtech, que celebrará Asime en el Ifevi en Vigo del 27 al 29 de abril, y donde ya han participado con anterioridad empresas chinas.

No en vano, han recordado que China es ya "el principal socio comercial" de Galicia en Asia. En 2025, las exportaciones gallegas hacia este país superaron los 209 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 2.141 millones de euros.