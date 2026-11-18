Rueda interviene en el pleno. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El trasfondo electoral ha empañado el debate sobre igualdad celebrado en el pleno previo a las elecciones generales del 29N, en el que los líderes de BNG, Ana Pontón, y PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han atacado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con los pactos PP-Vox. El mandatario ha respondido en idéntico tono duro, afeando al PSOE casos como el del exministro José Luis Ábalos, y al BNG su papel de "socio", y no solo de socialistas, sino también de "fascistas".

"Podría ahogarla en citas y en posturas que ustedes apoyan, empezando por todo lo que apoyaron y ampararon, y volverían a apoyar si tuviesen la oportunidad. ¿Qué me está contando, señora Pontón? ¿Qué me está hablando de socios? Pero si van de ganchete con los fascistas que están tratando de arrinconar a un joven de 22 años en Guipúzcoa que solo quiere hacer política", ha esgrimido, en referencia a su candidato Jon Echeverría.

Rueda ha agregado que el Día contra la Violencia Machista es el 25 de noviembre "y no el 29", antes de acusar a sus rivales políticos "utilizar" un asunto tan "importante" como "la igualdad" desde una perspectiva "electoralista" y de "politiqueo barato".

Antes, Pontón y Besteiro no habían escatimado esfuerzos en poner en cuestión las políticas de igualdad impulsadas por Rueda en la Xunta y de apuntar a las elecciones generales. "¿Qué derechos de las mujeres estaría dispuesto a sacrificar para que Feijóo gobernase con Vox?", ha preguntado el líder del PSdeG, quien ha advertido que "los derechos de las mujeres no son moneda de cambio para conseguir un gobierno".

"PP y Vox hacen lo mismo, dicen lo mismo, piensan lo mismo y, por tanto, son lo mismo", ha resumido, antes de urgir a Rueda "un pronunciamiento político frente a los recortes en igualdad que anuncia Feijóo". "Nuestras hijas merecen vivir con más libertad que sus madres, no con menos derechos que sus abuelas", ha aseverado.

En la misma línea, Pontón ha augurado que el 29N "las gallegas no van a permitir ni un paso atrás ante la involución machista que el PP practica en Galicia". También ha aludido a la intención de Feijóo de suprimir el ministerio específico de Igualdad, y ha enfatizado que "ya lo hizo con el Servizo Galego de Igualdade". "Decimos que todo pasó antes aquí por algo", ha aseverado.

En el apartado de propuestas, Pontón ha planteado destinar 140 millones de euros anuales a igualdad "en un país con 22 denuncias diarias por violencia machista" que, a su juicio, solo son "la punta del iceberg". Rueda, por su parte, ha anticipado que en 2027 la Xunta impulsará una iniciativa para que las mujeres puedan formarse e incorporar la inteligencia artificial a su trabajo y negocios.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)