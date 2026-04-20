Rueda avala no recurrir la sentencia sobre la protección ambiental en terrenos de Altri: "Era previo a la DIA"

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que la Administración autonómica no recurra la sentencia que le obliga a mantener la protección de los terrenos donde pretendía instalarse Altri en su estrategia de infraestructura verde al ser "un trámite previo" que, en su opinión, con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "queda subsumido".

"Esa es la razón de no recurrirlo", ha argumentado el titular del Gobierno gallego este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

Cuestionado sobre si no recurrir significa que se asume esa decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Rueda ha esgrimido que "hay muchas razones para no plantear un recurso", apuntando a que se trata de "un trámite previo" que con la DIA "quedó subsumido".

"Hay muchas razones para no plantear un recurso, esta es la razón y mucho más en un procedimiento administrativo que ustedes conocen y que incluso tiene menos sentido plantear ese recurso en estos momentos", ha destacado.

El plazo para recurrir esta sentencia vencía el 14 de abril, por lo que al no presentar recurso la Consellería do Medio Ambiente e Cambio Climático está obligada a acatarla y volver a incorporar en esta estrategia la zona eliminada.

Al fallo cabía interponer recurso de casación, que la Consellería podía presentar hasta el pasado martes, en base a lo informado por fuentes consultadas cuando todavía corría el plazo.