Rueda avanza que llevará medidas de vivienda, cobertura social y rebajas fiscales al debate de la autonomía

Rueda, durante el Consello de la Xunta. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que uno de los "ejes" sobre el que prevé hacer pivotar el Debate sobre o Estado da Autonomía (DEA) que se celebra esta semana en el Parlamento de Galicia será el acceso a la vivienda. Habrá "novedades" sobre este asunto, pero también ha dado a entender que avanzará otras propuestas para "ampliar coberturas de carácter social" y más rebajas fiscales.

Así se ha pronunciado este lunes en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, donde ha esgrimido que hay una parte de su discurso, a la que él concede "mucha importancia", que consistirá en hacer balance de lo hecho en los dos primeros años de este mandato.

"Lo hacemos con los recursos de los gallegos y sirve para constatar que a lo que nos comprometemos lo hacemos. Y que si alguna cosa no se puede hacer también somos responsables de ello y hay que explicar cuáles son las circunstancias", ha esgrimido.

A renglón seguido, ha destacado que hay medidas en marcha que es preciso "completar" y que avanzará en el debate de política general, en el que también prevé introducir "novedades derivadas del devenir diario y de las circunstancias que van apareciendo, de nuevos problemas que hay que solucionar. Así, las políticas de vivienda, a las que ya otorga la calificación de "tema central" de la legislatura, serán "eje" de su discurso.

"Hay cosas que cumplir en materia de vivienda, nuevas cosas que aportar, cuestiones que ahora mismo están de actualidad y que son muy necesarias porque se pueden convertir en problemas y ya están afectando a nuestra productividad", ha esgrimido.

"Queremos actuar sobre eso y también seguir insistiendo en hacer todo lo posible para ampliar las coberturas de carácter social. También temas fiscales, de rebajas. Queremos seguir, ya saben lo que digo siempre, que nuestra intención no es subir impuestos cuando podemos bajarlos", ha agregado.

"NORMALIDAD INSTITUCIONAL"

Más allá, Rueda ha reivindicado la "normalidad institucional" que supone que sea el segundo año del mandato en el que se celebra este debate autonómico de política general --en 2024 no hubo, dado que fueron las elecciones autonómicas y planteó su plan de mandato durante la investidura--, al igual que la aprobación de las cuentas gallegas.

También ha insistido en que rendirá cuentas y ha destacado que "el nivel de cumplimiento" del más de medio centenar de propuestas aprobadas en la anterior cita --muchas de ellas ponen el foco en demandas al Ejecutivo central-- es "del 85%. "Y aún quedan dos años de legislatura", ha apostillado.

Sobre las críticas de la oposición, ha replicado que "está en su derecho y en su papel de hacer crítica". "Siempre las hace normalmente, sin conocer las propuestas. Pero ya le gustaría al BNG tener el mismo nivel de cumplimiento en el programa por el que apoyó la investidura de Pedro Sánchez y que está todo sin hacer a día de hoy", ha zanjado.