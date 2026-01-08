Rueda carga contra el acuerdo de financiación con ERC, que ve "una cesión más": "Rompe el principio de solidaridad"

1040880.1.260.149.20260108143538 Archivo - Rueda, en el complejo administrativo de San Caetano. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cargado con dureza este jueves contra el acuerdo de financiación con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, anunciado por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que supondría 4.700 millones de euros más para Cataluña y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

"Parece que se confirma que hay una comunidad privilegiada sobre las demás. Que lo que debería repartirse entre todos no se hace así. Primero se hace un primer reparto y, después, lo que sobra, para los demás", ha criticado el presidente, en un acto en Santiago, donde ha avisado de que esta nueva "cesión" perjudica a Galicia y "rompe" los principios de "solidaridad, equilibrio territorial e igualdad".

Para Rueda, el acuerdo avanzado es "una evidencia clarísima" del "sometimiento" de Sánchez al independentismo catalán para "poder continuar un poco más, quién sabe cuánto tiempo, en La Moncloa, su disposición a ceder lo que haga falta".

"Esto era una exigencia del nacionalismo catalán que claramente perjudicaba, perjudica al resto de comunidades. Esto, para entendernos, es como si aquel que paga más impuestos pide que los impuestos se gasten solo en él. Por tanto, el resto de la gente, si tiene menos capacidad de aportar, no tiene que beneficiarse de los que más capacidad tienen", ha ejemplificado.

"CHANTAJE PERMANENTE"

A su modo de ver, esto "no tiene ningún sentido" y supone que "se rompen" los principios de "solidaridad, equilibrio territorial e igualdad en la prestación de los servicios públicos en toda la nación". "Pero bueno, al presidente del Gobierno le da exactamente igual", ha añadido, antes de lamentar que esta es "una cesión más" al "chantaje permanente" al que "está sometido" por parte del independentismo.

El "problema", ha continuado el presidente autonómico, es que "las consecuencias las sufren" el resto de comunidades, entre ellas Galicia. "No tiene ningún sentido y no podemos seguir así porque quién sabe cuántas cesiones quedan por hacer", ha esgrimido, convencido de que Sánchez accederá a las que se le "exijan" sin "ningún problema".