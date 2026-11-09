Rueda cierra la remodelación de Gobierno: la directora de Calidade Ambiental pasa al Consorcio de Benestar

Reunión del Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cerrado la remodelación de su Gobierno, provocada inicialmente por la salida de Fabiola García de la Consellería de Política Social para ir de 2 por A Coruña al Congreso, con tres nuevos nombramientos.

Así, Margarita Segade ha sido designada como directora Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade, puesto que ocupaba hasta ahora María José Echevarría (en el foco en los últimos meses por, entre otras cuestiones, firmar la autorización ambiental de Altri en Palas de Rei (Lugo), proyecto finalmente archivado).

Echevarría se mudará --en la línea con otras personas ligadas a la conselleira Ángeles Vázquez, quien dejó Medio Ambiente para relevar a Fabiola García en Política Social-- de departamento y ha sido nombrada, tras el proceso administrativo correspondiente, nueva gerente del Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e Benestar.

Ángeles Vázquez Suárez cubre la vacante que dejó la semana pasada el nombramiento de Isaac Rosón como nuevo secretario xeral de Industria y es la nueva directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.

Vázquez Suárez ocupaba hasta ahora la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, cargo que queda en manos de José David Gómez Brandariz.