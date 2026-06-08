Rueda confía en que las gestiones para que el papa visite Galicia en 2027 "fructifiquen": "Yo no renuncio"

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside el Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que confía en que los contactos y gestiones para que el papa León XIV visite Galicia el próximo año "fructifiquen".

En rueda de prensa tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, el titular del Gobierno gallego ha destacado que estos días se ve "el enorme poder de convocatoria" del pontífice, algo que, en su opinión, "es bueno como sociedad" para hablar de "valores que nos hacen un poco mejor a todos".

Sobre una posible visita a Galicia coincidiendo con el Xacobeo, Rueda ha manifestado su confianza en "los contactos y gestiones" que se están realizando "de la mano de las autoridades eclesiásticas". "Sería una grandísima noticia que el Papa esté el año Xacobeo aquí", ha reafirmado.

En todo caso, ha reconocido que "no es sencillo", teniendo en cuenta la extensión del viaje que realiza León XIV estos días en España, pero ha asegurado que él "no renuncia". "Por intentarlo no va a ser y creo que sería una magnífica noticia", ha insistido.