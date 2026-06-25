Rueda, "en contacto permanente" con los centros gallegos en Venezuela: "Seguimos con atención la situación"

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Europa Press Galicia
Actualizado: jueves, 25 junio 2026 13:00
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado su "preocupación" tras los dos terremotos registrados en Venezuela y ha afirmado que está "en contacto permanente" con los representantes de los centros gallegos en el país sudamericano.

   "Mucha preocupación por los efectos de los terremotos registrados en Venezuela. Seguimos con atención la situación, en contacto permanente con los representantes de los centros gallegos en el país", ha señalado el presidente autonómico en un mensaje a través de su perfil oficial de la red social 'X'.

   Además, ha enviado un abrazo para todos los gallegos, y sus familias, asentados en Venezuela, una comunidad que, según los últimos datos del IGE, alcanza los 30.329 gallegos. "Galicia está y estará siempre a su lado", ha afirmado Rueda.

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