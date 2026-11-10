Rueda delega en Diego Calvo el despacho de los asuntos de la Presidencia durante su viaje a Brasil

Archivo - Rueda y Calvo, en el pleno. - César Martínez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia publica este martes el decreto por el que el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, encarga el despacho temporal de los asuntos de la Presidencia del Gobierno autonómico al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

El encargo, que ya ha asumido en ocasiones anteriores, tiene como causa el viaje que ha emprendido Rueda a Brasil y que obliga a la Administración autonómica a proveer su sustitución mientras dure este.

Rueda hará este martes y miércoles una "visita relámpago" a la ciudad brasileña de Río de Janeiro para asistir al pleno del Consello de Comunidades Galegas, órgano que preside el jefe del Ejecutivo gallego.

Según ha recordado la Xunta, el presidente Rueda tiene la responsabilidad de presidir el Consello cuando se reúne en forma de pleno, cada tres años, como también preside su órgano permanente, la Comisión Delegada. En esta ocasión, la sede será Río de Janeiro.

Así, el martes presidirá la reunión de cierre de mandato de la Comisión Delegada del XIII Consello de Comunidades Galegas en la sede del Recreo de Anciáns da Vellez Desamparada, una institución social de la comunidad gallega en Brasil.

Además, también hará una presentación oficial del Xacobeo 2027, un acto con el que la Xunta busca afianzar el alcance internacional del Camino de Santiago en uno de los mercados emisores de peregrinos y visitantes de mayor dinamismo en América del Sur.

El miércoles, día 11, presidirá la apertura del XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas en la Casa de España, que es la institución que agrupa a la colectividad en Río. Este órgano reúne a los representantes de los gallegos en todo el mundo para analizar la situación de la comunidad en el exterior y definirá las líneas de trabajo para los próximos años.