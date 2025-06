Rueda espera que Urtasun "respete" a los técnicos de la Xunta y no "ponga en duda" los informes sobre Altri

El presidente de la Xunta asegura que si el ministro de Cultura quiere "algún tipo de explicación técnica" no tiene "ningún problema en darla"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha manifestado que espera que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "respete" a los técnicos de la Xunta y no "ponga en duda" los informes de la Administración autonómica sobre Altri respecto a una posible afectación de la fábrica en el Camino de Santiago después de que este viernes el responsable del Gobierno solicitase una reunión con el presidente de la Xunta para analizar el impacto.

A preguntas de los medios tras un acto en Santiago, Rueda ha defendido que una administración "debería tener confianza" en el trabajo de los técnicos de otra administración, "de manera objetiva y absolutamente profesional".

"Aquí ha habido dictámenes después de un examen de los técnicos de la Xunta. Supongo que eso el ministro lo respetará y entenderá y no estaremos hablando de que lo ponga en duda", ha subrayado.

En esta línea, ha reiterado que los informes sostienen "claramente" que "no hay afección" en el Camino de Santiago. En todo caso, ha asegurado que si el ministro "quiere algún tipo de explicación técnica, ningún problema en darla".

A este respecto ha insistido también que espera que no ponga "en duda" lo que hacen los técnicos de la administración gallega porque, ha añadido: "Lo mismo podríamos hacer nosotros con muchos dictámenes del Estado que no nos gustan nada y creo que eso no sería una buena política".

Preguntado sobre si está dispuesto a reunirse con el ministro de Cultura, el presidente de la Xunta ha apuntado que "él pide una reunión técnica", por lo que entiende que se trata de una reunión "de técnicos" para la cual ha afirmado que no tiene "ningún problema".