Rueda firma los contratos con Airbus, Babcock y Telespazio para 40 proyectos que definirán el "futuro" del aeroespacial

En estas iniciativas, que movilizarán casi 300 millones de euros, trabajarán más de 400 personas hasta el año 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha firmado este viernes los contratos con Airbus, Babcock y Telespazio como socios estratégicos y tecnológicos del Polo Aeroespacial de Galicia para movilizar casi 300 millones de euros en 40 proyectos que "definirán el sector del futuro".

Según ha informado la Xunta en un comunicado, el acto de firma ha tenido lugar en el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas, en Castro de Rei (Lugo). Allí, el presidente gallego ha asegurado que esta alianza "permitirá situar a Galicia como centro de referencia" en el sector aeroespacial y desarrollar "proyectos punteros de I+D+i". Gracias a esta colaboración, trabajarán más de 400 personas hasta el año 2026.

La iniciativa, llamada 'Civil UAVs Iniatitive', según ha detallado Airbus en un comunicado, es una "iniciativa estratégica pionera en Europa" que tiene como objetivo atraer inversiones en el sector aeroespacial y desarrollar la industria de sistemas y de vehículos no tripulados.

Además, Rueda ha recordado que desde el año 2015 Galicia "apuesta por el sector aeroespacial hasta situarse en el centro de la agenda de los vehículos aéreos no tripulados" y que lo ha hecho con la demostración de que la colaboración público-privada "no solo no tocó techo, sino que está conquistando el cielo".

En esta línea, el mandatario del Ejecutivo gallego ha recordado que la comunidad ha apostado por este tipo de vehículos "que ya no son ficción, sino una presencia familiar en nuestro día a día". Así, ha remarcado la incorporación de estos dispositivos para mejorar los servicios públicos como perseguir el furtivismo, luchar contra los incendios forestales, buscar personas desaparecidas o recuperar espacios naturales mediante la cartografía.

EL CONVENIO

La entrada de Airbus ha significado la incorporación de "un referente europeo de la aeronáutica" con una inversión público-privada de más de 240 millones para la realización de 20 proyectos innovadores en sistemas de propulsión más sostenibles y plataformas de multioperaciones.

Así, se crearán 170 puestos de trabajo y prevén la construcción de nuevos hangares, un centro de vuelo y otro de excelencia en drones civiles que está "calificado a ser referente en España".

Por su parte, Babcock ha reeditado la colaboración que presta con el Polo Aerospacial de Rozas desde sus inicios hace siete años, pero esta vez con una inversión pública-privada de 38 millones de euros y 132 empleos.

De esta forma, junto a Telespazio desarrollará un "programa innovador de observación y gestión de la biodiversidad". Esta firma supondrá casi 18 millones de euros, también de carácter público-privado y un centenar de empleos, según ha detallado el Ejecutivo gallego.

27 MILLONES DE EUROS EN 2023

Asimismo, Rueda ha remarcado que la "apuesta decidida" de la Xunta por el sector se verá reflejada en los presupuestos gallegos para 2023 con la reserva de 27 millones de euros "para reforzar" el Polo

Aeroespacial de Galicia con el objetivo de avanzar en el 5G, la ciberseguridad y en el impulso de nuevas empresas mediante el Business Factory Aero.

Con esto, el presidente de la Xunta ha incidido en que Galicia "no quiere desaprovechar la oportunidad" que suponen los fondos europeos para desarrollar proyectos punteros que definirán el futuro económico, empresarial e industrial de la comunidad, con la intención de "convertirse en referente" en el ámbito de las fibras textiles y en la economía circular, en el vehículo eléctrico y conectado, en las energías renovables o en la inteligencia artificial.

Finalmente, Rueda ha apelado al compromiso del Gobierno de España "para continuar atando cabos estratégicos y conquistando un futuro al que aún le quedan horas de vuelo".