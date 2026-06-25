Rueda insiste en que el traspaso de la AP-9 sin financiación es "inaceptable" y espera enmiendas en el Senado

VIGO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido este jueves en que el acuerdo para la transferencia de la AP-9 aprobado en el Congreso es "inaceptable" porque no implica financiación y va en sentido contrario a lo pactado por los partidos en el Parlamento gallego, al tiempo que ha avanzado que el PP tratará de enmendar el texto de la ley en el Senado.

En declaraciones a los medios tras asistir a la toma de posesión de la rectora la UVigo, el presidente gallego ha calificado como "sorprendente" que "los mismos partidos" que votaron por unanimidad el acuerdo en la Cámara autonómica ahora votan "todo lo contrario", y ha afeado a socialistas y nacionalistas que hayan rechazado las enmiendas del PP en el Congreso, votando en el mismo sentido que Vox. "Siempre hablan de que no hay que votar las cosas con Voz, pues ahora Vox, el PSOE y el BNG han votado en el Congreso en contra de un acuerdo del Parlamento de Galicia", ha constatado.

Alfonso Rueda ha señalado que la Xunta va a seguir defendiendo una transferencia financiada y ha alertado de que, en estos momentos, con el texto actual, "existe un riesgo muy cierto de que se cargue a Galicia hasta con 4.000 millones de euros". "No tiene ningún sentido, y esto no lo harían con las transferencias a otras Comunidades Autónomas que todos tenemos en la cabeza", ha apostillado.

Por ello, el presidente autonómico ha vuelto a reclamar que la transferencia se acompañe de la financiación necesaria, algo "absolutamente justo" y ha explicado que espera que en el Senado se aprueben enmiendas en ese sentido. "Ojalá que cuando (el texto) vuelva al Congreso se respeten esas enmiendas. Supongo que no, que volverán a votar en contra de lo que acordamos en el Parlamento de Galicia", ha vaticinado.

Finalmente, ha apuntado que, "si toca negociar la transferencia", la Xunta mantendrá "la postura coherente" de defender ese traspaso con financiación. "Lo que no puede ser es que ya en los estertores de la legislatura se tome este acuerdo deprisa y corriendo, sin consultar prácticamente a nadie y que sea sin financiación", ha criticado, y ha añadido que los impuestos de los gallegos no deben usarse para asumir ese coste, y para que alguien se ponga "una medalla política".