Rueda niega que el TSXG enmiende su política eólica porque sería apuntar que los tribunales "hacen política"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rechazado que las decisiones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre la ejecución de proyectos eólicos (y en concreto a preguntas sobre el de Acibal) supongan un cuestionamiento total a la política eólica del Gobierno gallego.

"Si pensase que es una enmienda a la política de la Xunta, es tanto como pensar que los tribunales están haciendo política y no creo que sea así, ni debiera", ha contestado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, al ser preguntado por estas decisiones judiciales.

El presidente de la Xunta ha apuntado que, como ha manifestado en otras ocasiones, cuando no están de acuerdo con las resoluciones, que "están poniendo en cuestión informes técnicos" hechos de forma "minuciosa", el Ejecutivo autonómico lo "acata" pero, cuando discrepa, "reacciona con los mecanismos que tienen", como son los recursos.

En este sentido, ha recordado que están pendientes de un recurso de casación ante el Supremo que "marcará la pauta" para este tipo de cuestiones.

HACER POLÍTICA

Así las cosas, sobre si se trata de un cuestionamiento a la política de la Xunta, Rueda ha dicho que "quiere pensar que no, porque si no, habría que pensar que lo que hace el TSXG o algunos magistrados es hacer política o intentar evitar una política que no les gusta". "Creo que en absoluto es así", ha apostillado.

El mandatario gallego también ha dicho, tras mantener su "respeto" por los pronunciamientos jurídicos, que no están de acuerdo con algunos y ha señalado que "están poniendo en peligro inversiones importantes", ya que muchos están vinculados a la instalación de proyectos industriales que quieren funcionar en Galicia y que, si no, se van a otro territorio.

Además, ha agregado que, "respetando la legalidad", seguirán insistiendo en que "se puede" compaginar el respeto ambiental con estos proyectos y ha recordado que la propia Xunta ha echado abajo algunos proyectos.