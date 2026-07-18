Rueda pide a los candidatos de las urbes a "conseguir" lo que "le falta" al PPdeG: "No te vamos a fallar, Alberto"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado la "ambición" de los siete candidatos del partido a la Alcaldía de las siete ciudades gallegas y les ha instado a lograr las cinco ciudades en las que el partido no gobierna --todas, excepto Lugo y Ferrol--. "Alberto [Núñez Feijóo], no te vamos a fallar", le ha prometido al presidente estatal.

Este es el mensaje que ha lanzado en el acto de presentación de los 54 candidatos 'populares' en las capitales de provincia, incluidos los de todas las urbes de Galicia, que ha acogido el acto desde Santiago de Compostela. Rueda ha alabado los mensajes de "grandeza y unidad" que han lanzado el conjunto de alcaldables, con los que cree que cualquier miembro del partido puede sentirse "identificado".

En el caso de Galicia, ha celebrado que su partido ostente el bastón de mando en la "mayoría" de los ayuntamientos. Sin embargo, ha fijado una meta: "Pese a haber ganado en la mayoría de las ciudades, no gobernamos en la mayoría de ellas. Estamos aquí para conseguir lo que nos falta, lo que ya hemos logrado".

El presidente del PPdeG ha recordado que todos ellos son --también él mismo-- "candidatos de Feijóo", lo que, a su modo de ver, "es garantía de muchas cosas". "Lo primero, de exigencia máxima; lo segundo, de rigor y de seriedad, y lo tercero, de saber que nos va a corresponder", ha asegurado.

Al presidente nacional, al que sustituyó al frente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, le ha agradecido que "no rehuya" de "debates complicados". "La gente quiere vernos hablando de las cosas que le importan la gente", ha llamado. A renglón seguido, le ha agradecido liderar un partido "que no se esconde".