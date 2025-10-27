Rueda pide a Raxoi que "responda" sobre la propuesta de comarcalizar el parque de bomberos de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido al Ayuntamiento de Santiago que de una respuesta sobre la propuesta de comarcalizar el parque de bomberos de la capital gallega, que supondría actuar también sobre los recursos humanos.

El máximo mandatario autonómico se ha pronunciado de este modo al ser preguntado este lunes por el hecho de que el parque de bomberos de Santiago permanezca este lunes "inoperativo", según denuncian los efectivos, por la falta de personal.

El presidente ha explicado que los efectivos de este parque tuvieron que ser cubiertos "en algún momento o complementados" por los servicios de los alrededores que dependen de los consorcios provinciales y de Protección Civil.

Dicho esto, ha recordado que el Consistorio compostelano tiene desde "hace tiempo" una propuesta encima de la mesa para comarcalizar el servicio, una cuestión que supondría actuar también sobre los recursos humanos de lo que sería el parque "matriz" de Santiago.

El presidente ha dicho que pese a que tanto la Xunta como la Diputación de A Coruña estaban "de acuerdo" en esto, hasta el día de hoy no se ha materializado. Por ello, ha pedido al Ayuntamiento de Santiago que, tras "todos estos meses que ya pasaron sin tener una respuesta", la de "cuanto antes".