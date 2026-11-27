El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, en un mitin en A Coruña - PPDEG

A CORUÑA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El titular del Ejecutivo gallego y presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha pedido el apoyo para el candidato popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, para abrir "un tiempo nuevo" en España y acabar "con estos ocho años de pesadilla".

"Que el futuro nos ilusione, que no va a ser fácil pero que va a estar en nuestras manos", ha indicado en un mitin junto a la candidata número 2 al Congreso por la provincia de A Coruña, Fabiola García, y el presidente provincial del PP provincial coruñés, Diego Calvo, en un hotel de la ciudad herculina.

En él, Rueda ha criticado a Sánchez, al que ha acusado de "mínima empatía" con las víctimas de los accidentes de los trenes ferroviarios y de ser un "asistente" de la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en el debate celebrado el jueves.

Ante los asistentes, entre ellos la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el presidente local del PP, Miguel Lorenzo, ha reivindicado la figura de Feijóo y su gestión en Galicia, tras un debate en el que ha asegurado que ganó el dirigente popular.

Además, ha pedido darle "un último empuje" al candidato popular. "Nada más llegar al Gobierno, nada más que se produzca el cambio en España, hay que saber todo lo que nos están intentando ocultar", ha manifestado en línea con el compromiso del PP de realizar una auditoría.

Por esto, ha pedido aglutinar el voto en la papeleta del PP en una intervención en la que ha reivindicado la gestión de Feijóo en Galicia. "Llevar a España el sentidiño que tenemos en Galicia", ha aseverado para criticar la gestión del PSOE pero también al BNG, a los que ha calificado como "mansos" en Madrid.

"NO CONFIARSE"

"Vamos a ganar", ha señalado Fabiola García, quien ha insistido, no obstante, en "no confiarse". "Este próximo domingo nos jugamos la integridad territorial de nuestro país", ha apostillado.

"No permitiremos nunca más más lecciones de feminismo del gobierno más machista de la historia de nuestro país", ha añadido para reprochar, ante los casos de "fiestas y prostitutas" del PSOE, a Néstor Rego, Ana Pontón, Yolanda Díaz y Ada Colau haber estado "calladitos" y "calladitas".

Esto con referencia al término usado por el candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el debate y en referencia a la candidata de Frente Amplio. El mitin lo ha cerrado el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo.