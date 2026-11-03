Rueda ratifica que Feijóo recalará en Galicia al menos una vez: "La campaña es corta y España es muy grande"

Archivo - Feijóo y Rueda, en un acto político. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha ratificado este miércoles que el jefe de filas del PP, Alberto Núñez Feijóo, recalará en Galicia en la próxima campaña electoral al menos una vez. Él desearía que estuviese "cuantos más días mejor", pero ha admitido que "la campaña es corta y España es muy grande".

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios tras un acto que ha protagonizado en Santiago, donde ha recordado que su antecesor en la Xunta ya estuvo en Vigo en precampaña y tenía previsto un acto en A Coruña para el pasado fin de semana que fue anulado tras el accidente de tren de Urda.

Dicho esto, ha confirmado que está previsto que el líder popular vuelva a Galicia en el periodo de campaña previo a la cita con las urnas del 29 de noviembre, igual que los populares tienen en cartera "actos multitudinarios" --lo previsible es que Feijóo sea el protagonista de uno de ellos--.

"Cuantos días (vendrá), no lo sé. A mí me gustaría que viniese cuantos más días mejor, pero ustedes comprenderán que la campaña es corta y España es muy grande. Por lo tanto, puedo confirmar que va a venir en campaña, no sé exactamente cuántos días", ha esgrimido.

Finalmente, ha manifestado que, con independencia del margen de su jefe de filas para recalar en la comunidad, y estando los populares "encantados" de recibirlo, el PPdeG está trabajando, y lo hará en campaña, para lograr "los mejores resultados".

PRESENCIA DE VOX Y DE IRENE MONTERO

Rueda también ha sido preguntado por la presencia de Irene Montero, de Podemos, en Galicia, esta jornada; y de muy numerosos dirigentes de Vox en los últimos días.

Al respecto, se ha limitado a expresar que el PP hará "todo lo posible por tener "el mejor resultado" posible el 29N, y de que sus rivales, con independencia de su signo político, "tienen todo el derecho" a hacer campaña en Galicia.

"A mí no me gusta lo que dice ninguna de esas dos fuerzas, pero creo que tienen todo el derecho a expresarse, con respeto también, y a luchar por sus opciones", ha zanjado.