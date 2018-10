Rueda reitera la petición "lógica" de suspender la huelga de justicia "mientras se negocie"

Publicado 05/03/2018 13:29:05 CET

Puy defiende la "plena disposición a dialogar" de la Xunta y subraya que su postura quedará "clara" tras la comparecencia del vicepresidente

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reiterado este lunes su petición de que se suspenda la huelga de la justicia "mientras se negocie", y ha subrayado que se trata de una petición "absolutamente lógica" para permitir que los ciudadanos "reciban servicios", al tiempo que ha negado que dicha petición sea un "chantaje".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios a la salida de un acto en Vigo, y ha insistido en que la Xunta tiene "voluntad de cerrar un acuerdo cuanto antes". Según ha precisado, no se trata de una petición de desconvocatoria, sino de una suspensión: "Si luego no se llega a un acuerdo, que yo creo que sí, los sindicatos son libres de continuar, pero creo que no sería necesario".

Alfonso Rueda ha señalado que esa petición "en ningún caso es un chantaje" y que pretende "que se dejen de producir perjuicios a los ciudadanos".

A ese respecto, ha apuntado que la Xunta ya ha trasladado al TSXG su posición acerca de "trámites fundamentales" que se han dejado de prestar con motivo de la huelga y que, a juicio del gobierno gallego, deben "entrar dentro de la catalogación de servicios mínimos" porque se podría "impedir el ejercicio de derechos importantes".

Por otra parte, el vicepresidente gallego ha recordado que comparecerá este martes a petición propia en el Parlamento de Galicia para explicar la situación de la administración de justicia, "todo el proceso, las múltiples reuniones que hubo para intentar un acuerdo, la oferta actual", y la "esperanza" de la Xunta de "poder llegar a un acuerdo y cerrar la huelga cuanto antes".

Por su parte, preguntado sobre la postura de la Xunta en este conflicto en una rueda de prensa en Santiago, el portavoz del PPdeG en la Cámara gallega, Pedro Puy, ha considerado que el Ejecutivo autonómico "ha dado pasos" y ha mostrado "plena disposición para negociar".

Además, ha asegurado "comprender" que el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, pidiese, en una entrevista radiofónica, "diálogo constructivo" para llegar a una solución en la huelga indefinida que los trabajadores de la justicia protagonizan desde el pasado 7 de febrero.

Al respecto, se ha referido a la comparecencia que realizará este martes en el pleno del Parlamento el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas y Xustiza, Alfonso Rueda, para asegurar que servirá de "oportunidad" para "escuchar" la posición de la Xunta que "quedará clara" después de su intervención.