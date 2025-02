Rueda reitera que la quita de la deuda es "un negocio ruinoso" sin aclarar si renunciará a ella: "Vamos por partes"

"Yo le plantearía al Gobierno que reflexione", remarca el presidente, quien considera que el Ejecutivo de Sánchez debería "rectificar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reafirmado este jueves en que la condonación de la deuda que ofrece el Gobierno central es "un negocio ruinoso", si bien, preguntado de forma directa, ha evitado aclarar si renunciará a ella cuando se apruebe.

"Vamos por partes", ha apelado, en declaraciones a los medios en A Laracha (A Coruña), el mandatario gallego, antes de poner el foco en lo sucedido en la pasada jornada, cuando las comunidades del PP abandonaron el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y reiteraron su desacuerdo con la quita y el pacto con ERC.

"Ayer se nos hacía una propuesta que ya conocíamos aunque no la anunció el Gobierno precisamente, sino Oriol Junqueras, lo que demuestra bien de qué va todo esto", ha esgrimido, para añadir que, este miércoles, más que "enviar un mensaje al gobierno", las comunidades populares dejaron "clara" su postura.

El también líder del PP gallego ha subrayado que se trasladó que "no era de recibo" lo que se les estaba "planteando". "Por tanto, yo lo haría al revés, le plantearía al Gobierno que reflexione, sobre todo porque la mayoría de las comunidades no estamos de acuerdo con lo que se nos planteó y el que debería rectificar es el Gobierno", ha defendido.

A renglón seguido, y ya "en nombre de Galicia", ha enfatizado que la "oferta" que se hizo a las autonomías es "un negocio ruinoso". Asimismo, ha vuelto a defender que la prioridad es abordar la revisión del modelo de financiación, donde la comunidad "sí" se juega "el futuro".

Y ha agregado que él pediría al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez "que deje de pensar en el cortoplacismo de mantenerse un poco más" y que "piense en el interés general". "Y el interés general es un nuevo modelo de financiación, no una condonación", ha remarcado.

"PRETENDE NO ABORDAR LA FINANCIACIÓN"

Sin embargo, preguntado por los argumentos del Gobierno, ha replicado que él diría que el Gobierno "pretende no abordar la financiación" y ha insistido en la demanda de un mínimo de 500 millones adicionales para cubrir el déficit anual que la Xunta sostiene que tiene Galicia.

"Y el Gobierno lo que hace es decirnos que de eso no quiere hablar. Lo que quiere es, simplemente, trasladar la deuda. Porque los ciudadanos tienen que saber que la deuda no se extingue, simplemente cambia de Administración. Las administraciones, al final, las sostienen el conjunto de los españoles y por tanto, los gallegos", ha reflexionado.

"Ese dinero se sigue debiendo. Por tanto, no se nos perdona nada, no se nos quita nada. Simplemente es dejar de pagar unos intereses que suponen una cantidad muy pequeña en relación a lo que realmente necesita Galicia. Yo diría a los ciudadanos que no piensen que dejamos pasar la oportunidad de no deber esa cantidad porque se sigue debiendo", ha añadido.

De hecho, ha alegado que Galicia "empezaría a asumir deuda de otras comunidades que no hicieron los deberes" en cuanto al cumplimiento del déficit, algo que "sería injusto".

Bajo su punto de vista se trata de una cuestión "muy fácil de entender" si se afronta con "sinceridad". Pero ha contrapuesto que Moncloa lo que busca es "tergiversar" e "intentar ocular" que, en realidad, su propuesta responde a "una cesión, a un chantaje que les ha hecho independentismo porque lo necesitaban ellos". "Galicia eso no lo necesita", ha apostillado.

NEGOCIACIÓN MULTILATERAL

Ya en A Coruña, en una comida-coloquio en el Nordés Club Empresarial, Rueda ha reiterado su postura en relación a la importancia de revisar el sistema de financiación, al tiempo que ha incidido en que debe haber una negociación multilateral y ha pedido que, mientras esto no ocurra, no se toquen recursos de la caja común.

"Si aceptamos la condonación, nos van a empezar a decir que está todo hablado y empezar con los conciertos singulares. No podemos aceptar esto y nada más. No nos están perdonando nada. Lo único que va a pasar es que esos 4.000 millones que podemos aceptar, se trasladan a otra administración de la que también formamos parte. No soluciona nada", ha insistido.