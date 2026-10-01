Rueda reivindica la voz de las comunidades ante los retos globales y erige a Galicia en modelo de estabilidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (d), durante la inauguración del Foro La Toja, a 1 de octubre de 2026, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). El Foro La Toja - Vínculo Atlántico es un - Elena Fernández - Europa Press

El presidente gallego agradece la "colaboración leal" del Gobierno para la llegada de SAIC y Sánchez responde: Fue "más que la colaboración"

O GROVE (PONTEVEDRA), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado la voz y la capacidad de las comunidades autónomas para contribuir con su experiencia y propuestas a las soluciones de los grandes retos globales y ha erigido a Galicia en modelo de estabilidad y moderación.

Durante su intervención en el 'Foro La Toja, Vínculo Altántico', el máximo mandatario autonómico ha hecho hincapié en la necesidad de que las administraciones locales y regionales puedan "formar parte activa del debate y de las soluciones que se diseñen ya que se aplicarán en primer lugar en los ámbitos más próximos".

El titular del Ejecutivo gallego ha defendido que Galicia tiene mucho que aportar a los desafíos actuales. Así, se ha referido al liderazgo de la Comunidad al dotarse de la primera ley europea para reglamentar la inteligencia artificial, así como a su papel clave en la autonomía estratégica, con más del 80% de la producción energética procedente de fuentes renovables y con la disponibilidad de 18 de los 34 materiales considerados críticos por la Unión Europea.

Asimismo, ha puesto en valor el clima de seguridad jurídica, estabilidad política y moderación que se vive en Galicia, que permite alcanzar acuerdos en asuntos fundamentales como la lengua --en referencia al pacto por el gallego firmado con el PSdeG--.

Asimismo, en pleno auge del debate sobre la crisis habitacional, Rueda ha subrayado la apuesta de su Ejecutivo por la construcción de vivienda pública y por facilitar suelo para su edificación, así como la capacidad de atraer grandes inversiones industriales a la comunidad, como la futura fábrica del gigante de la automoción SAIC.

Precisamente, a este respecto, ha agradecido la "colaboración leal" del Gobierno para llegada a Galicia de esta compañía asiática. Unas palabras a las que el presidente del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, también presente en el acto, replicó en su posterior discurso asegurado que fue "más que la colaboración", pero que ello "se puede dejar para discusión".

RESPETO Y CONVIVENCIA

El titular del Ejecutivo autonómico ha agradecido a la organización por celebrar en la Toxa este encuentro de reflexión, recordando la vocación de Galicia como tierra de acogida y diálogo vinculada al Camino de Santiago. Unos valores de respeto y convivencia que, según ha dicho, forman parte del ADN gallego y que seguirán teniendo especial protagonismo en el próximo Xacobeo 2027.

Así, Rueda ha abogado por aprovechar el marco del 'Foro La Toja, Vínculo Atlántico' para reivindicar el valor de la reflexión, del diálogo y del respeto mutuo.

En este sentido, ha defendido la necesidad de "dejar de lado las retóricas beligerantes en favor de una conversación constructiva y eficaz", trabajar desde una perspectiva de futuro sin cortoplacismos y mostrar que desde el ámbito local y autonómico también se edifica el futuro del país.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo autonómico ha felicitado al expresidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, galardonado con el Premio Foro La Toja - Josep Piqué del Foro, a quien ha definido como "un ejemplo de político con mayúsculas" y un símbolo del país vecino.