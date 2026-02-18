Rueda rememora su victoria electoral de hace dos años: "Seguimos con la misma fuerza del primer día"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante una intervención. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rememorado este miércoles, 18 de febrero, la última cita autonómica con las urnas de hace dos años, en la que revalidó la mayoría absoluta para el PP gallego.

"Hace justo dos años los gallegos decidían confiar en nosotros una vez más. Desde entonces, trabajamos cada día para estar a la altura de esa confianza y para demostrar que hay otra forma de hacer las cosas: un modo propio, estilo '#GaliciaCalidade'", ha trasladado en su perfil de la red social 'X'.

"Seguimos con la misma fuerza del primer día", ha agregado el también jefe de filas del PPdeG, formación que, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, recuperó la Xunta en el año 2009 y que lleva casi 17 años al frente del Ejecutivo gallego.

También se ha referido a los dos años de las elecciones autonómicas el portavoz parlamentario del PPdeG, que ha asegurado que la victoria de Rueda en las urnas reflejó la "confianza firme" que los gallegos y gallegas tienen ene l PP de Galicia.

"Si Alfonso Rueda y todo su equipo tienen Galicia Calidade como lema, nos parece que por algo será", ha dicho.

"CONFÍO EN QUE EL ESTILO RUEDA SIGA VIGENTE"

Pazos ha destacado que en este tiempo Galicia goza de una "normalidad extraordinaria" que permite "estar centrados en lo importante". Así, ha señalado que la Xunta sigue aprobando presupuestos "en tiempo y forma", avanzado en vivienda, en educación pública, en sanidad, en servicios sociales, en empleo y en inversiones que mejoren la vida de los ciudadanos.

"Yo confío en que el estilo Rueda siga vigente por lo bien que le hace a Galicia y por lo bien que le hace a los gallegos. Un estilo que se concreta en solvencia, en el buen control de las cuentas públicas, en el impulso a la vivienda pública...", ha destacado.

Dicho esto, ha subrayado que el PPdeG seguirá trabajando para "no defraudar esa confianza" y para "poner siempre el foco en las prioridades de los gallegos".