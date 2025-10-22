Rueda saca pecho por tener presupuestos frente al Gobierno y Besteiro censura la negativa a la quita de la deuda

El líder del PSdeG denuncia que se "privilegie al 4% de gallegos" y el presidente se defiende: Hay rebajas fiscales para "rentas medias y bajas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este miércoles que su Ejecutivo, a diferencia del que dirige Pedro Sánchez, tiene presupuestos cada año "en tiempo y forma", en una sesión de control en la que el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha atacado su política fiscal y también la "torpe negativa" a aceptar la quita de la deuda que proponía el Gobierno estatal.

"¿A quién benefician realmente los presupuestos que presenta su Gobierno para 2026?", se ha preguntado Besteiro, antes de incidir en que el propio conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, indicó que "son 115.000 los gallegos que se beneficiarán de las rebajas fiscales", lo que "equivale al 4% de los gallegos". "Más que beneficios fiscales, parecen privilegios", ha advertido.

Al tiempo, ha recordado que Galicia pagará 1.858 millones de euros "a los bancos, más de lo que se invertirá en toda la Atención Primaria o en Política Social", antes de afirmar que "nadie entiende" lo que ve "la torpe negativa" a la quita de la deuda.

Y en un pleno muy centrado en vivienda, Besteiro ha puesto el foco con especial intensidad en esta cuestión. Así, además de incidir en la ejecución "inadecuada" de los presupuestos, ha lamentado que los más de 500 millones destinados por el Gobierno central y Europa a la vivienda pública en Galicia "no se tradujesen en obra real ni en rehabilitación efectiva". Pero también que la "gran novedad" que anuncia la Xunta para 2026 sean "simples zulos habitacionales".

Enfrente, ha reivindicado el Banco Público de Alquiler que propone el PSdeG y ha incidido en que "suben" las partidas en dependencia porque "también sube la aportación del propio Estado", pero otras claves "se recortan" y ha ejemplificado con migración, que "prácticamente desaparece". "Ahí ya no hay que contagiarse (de la ultraderecha), lo llevan de serie y en el propio ADN", ha reprobado.

"NOSOTROS TENEMOS PRESUPUESTOS Y HACEMOS VIVIENDAS"

Frente a las críticas de Besteiro, Rueda ha defendido que las medidas fiscales de la Xunta, las del ejercicio de 2026 y las que se acumulan de años previos "benefician a rentas medias y bajas". Más allá, ha aprovechado las sesión de control para cargar contra el Gobierno de Sánchez. "Si nos diferenciamos en algo es que nosotros tenemos presupuestos y hacemos viviendas", ha proclamado.

"Con eso ya tenía hecha media pregunta hablando con un socialista que dice que no tener presupuestos es algo absolutamente normal, pero quiero ir más allá", ha esgrimido, antes de recalcar que considera "una bendición" que Besteiro "sea el presidente del club de fans de Pedro Sánchez" para "responder a este tipo de cuestiones".

"¿Usted de qué promoción es de sanchistas? ¿De los que en 2018 decían que un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina o de los que en 2025 dicen que los presupuestos no son imprescindibles?", se ha preguntado, antes de incidir en que le "preocupa" que no haya cuentas estatales porque "los presupuestos de España son también los de Galicia".

A renglón seguido, ha sacado pecho por que, con mayoría absoluta desde que el hoy líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recuperó la Xunta en 2009, la Xunta ha presentado "en tiempo y forma" Orzamentos "por año número 15 consecutivo" mientras que "el señor Sánchez no ha sido capaz". Y ha resaltado que lo que en España o en las comunidades es "excepcional", la "estabilidad" del Gobierno lo convierte en "normal" en Galicia.

"Es muy difícil ser coherente siendo sanchista, pero para Galicia es muy malo que no haya presupuestos en España", ha insistido Rueda.

"PROMOCIÓN" DE PABLO CRESPO

"Yo no voy a hablar de a qué promoción pertenezco, como tampoco le voy a pedir que aclare si usted pertenece a la promoción de Pablo Crespo o no; que por cierto, ayer estuvo ciertamente dicharachero. Pero a mí el tema de las promociones me importa bien poco", ha replicado Besteiro, quien se ha quejado de que Rueda, en vez de clarificar el rechazo a quita de la deuda, apunte "una vez más" al Gobierno de Sánchez.

A renglón seguido, ha afeado su "enorme irresponsabilidad" y ha insistido en que la Xunta "comete un error". "Y recordaba de los presupuestos que están operativos desde el 1 de enero, pero después la ejecución ya la vemos en las partidas de vivienda y en otras. La de los incendios ya la vimos como la ejecutaban ustedes en plena ola de fuegos", ha reprochado el líder socialista.

Y con el foco al tiempo en políticas fiscales y en vivienda, ha señalado a los grandes tenedores del patrimonio, que "también son grandes tenedores de vivienda" y que "favorecen con su actitud muchos de los problemas que hay" para el acceso a un hogar. A su juicio, lo que hay que combatir es la "especulación".

"A partir de ahí, se trabaja desde múltiples frentes para el acceso a la vivienda, no solo desde uno: potenciando la rehabilitación, sacando adelante la vivienda vacía y también fiscalmente se puede hacer algo. Pero usted prefiere mirar hacia las élites y no para la mayoría de los ciudadanos", ha lamentado.

"ISLA DE SENTIDO COMÚN"

Rueda ha justificado su alusión a la política estatal con el argumento de que "los presupuestos son un conjunto" y también ha acusado al PSdeG de "engañar" sobre la quita de la deuda al asegurar que los recursos en cuestión se podrían dedicar "a gasto en sanidad, educación o lo que se quiera". "Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo", ha remarcado.

Sobre vivienda, ha ironizado con que Besteiro se atreva a sacar el tema con el "espectáculo" dado en la pasada jornada con Sumar, con quien gobierna el PSOE en Madrid, "diciendo que la ministra de Vivienda (Isabel Rodríguez) no vale absolutamente para nada". "Y ustedes con la cabeza muy alta y poniendo de ejemplo lo que hace el Gobierno de España", ha apostillado.

Dicho esto, y tras instar a Besteiro a "leer los presupuestos", el presidente gallego ha concluido que se alegra "muchísimo" de que, frente "al desorden" que ve en el escenario político estatal, Galicia sea "una isla de sentido común" y de "salvaguarda de la seguridad económica de los gallegos".