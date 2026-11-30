Rueda y otros dirigentes del PP, durante la comparecencia. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sacado pecho de que Vox haya vuelto a chocar contra el muro electoral en Galicia, comunidad que, ha remarcado, ha sido "decisiva" para que el candidato popular a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, haya "ganado" las elecciones y tenga puerta abierta a gobernar con el apoyo del partido que lidera Santiago Abascal.

"El PP ganó en España y en Galicia. Feijóo será el próximo presidente de España y Galicia es una de las tres comunidades que más le ha apoyado", ha sentenciado, en una comparecencia ante los medios en la sede compostelana del partido, acompañado de su secretaria general, Paula Prado; y de la número dos al Congreso por A Coruña, Fabiola García, entre otros miembros de la formación y trabajadores del PPdeG.

Rueda, quien había llegado a la sede ya avanzado el escrutinio y que ha sido aplaudido por los suyos en reiteradas ocasiones, ha dado por hecho que Feijóo presidirá España y que "por fin" el Ejecutivo central dará a Galicia "el trato que se merece" frente a los "desprecios e indolencia" que ha atribudo al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Y se lo vamos a exigir, además", ha anticipado el que fuera sucesor de Feijóo al frente de la Xunta, cuando este dejó Galicia para dar el salto a la política estatal y ponerse al frente del PP tras la crisis que se llevó por delante a Pablo Casado.