Rueda viajará a China la semana próxima en busca de oportunidades comerciales y de promoción turística para Galicia

Rueda en una intervención tras la reunión semanal de su Gobierno. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prevé desplazarse la próxima semana a China para explorar relaciones comerciales y en materia de turismo --con el foco en el Xacobeo de 2027-- que redunden en beneficio del sector productivo gallego, dado el potencial económico del gigante asiático.

Fuentes del Gobierno gallego han confirmado el viaje, que obligará a adelantar al martes la sesión de control al presidente que, de lo contrario, tendría lugar el miércoles de la semana próxima en el marco del pleno ordinario que acogerá el Parlamento autonómico.

Las mismas fuentes han indicado que, con sus interlocutores, Rueda "defenderá la estabilidad institucional y la seguridad jurídica que ofrece Galicia", argumentos que, sostienen, la convierten en "un territorio seguro que presenta ventajas competitivas para la captación de inversión foránea y la implantación de nuevas líneas de negocio".

El viaje del presidente de la Xunta, en el que también participará la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, comenzará el jueves 23 de abril con encuentros en Shanghai, y continuará el viernes y sábado en Pekín.

Entre otras actividades, la agenda de Alfonso Rueda contempla reuniones empresariales, como las previstas con SAIC Motors, líder del sector de la automoción en el país, Anji Logistics, Hasco o Quing Tao; así como con empresas gallegas ya presentes en el mercado chino; y una actividad de promoción turística.

Lorenzana, por su parte, comenzará la visita un día antes, el miércoles 22 de abril, para mantener encuentros de trabajo con Citic Group, un conglomerado empresarial, y con altos cargos de la provincia de Zhejiang y de la ciudad de Hangzhou.

CONTACTOS PARA APROVECHAR OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN

Esta visita se encuadra en los contactos que se mantienen desde la Administración autonómica gallega con el objetivo de aprovechar las posibles oportunidades de cooperación entre Galicia y el país asiático.

Entre otras acciones, en septiembre tuvo lugar en Santiago de Compostela un foro entre empresas de la comunidad autónoma y de China; y en noviembre responsables de la consellería de Economía se desplazaron la aquel país para facilitar contactos empresariales.

En este punto, la Xunta destaca que la antena en China del Igape "está jugando un papel fundamental a la hora de identificar oportunidades y reforzar el papel de empresas gallegas". A día de hoy, hay 190 empresas gallegas presentes en China de manera constante y un 43% que exportan de manera estable al país.

TURISMO

Ya en materia turística, el Gobierno gallego trabaja este año en proyectar el Camino de Santiago, con la vista puesta en el Xacobeo 2027 en el que se prevé "una afluencia histórica".

Con el objetivo de promocionarlo, Turismo de Galicia está llevando a cabo acciones en distintos mercados internacionales, incluido el chino. De hecho, la próxima semana llegará a Galicia un grupo de agentes de viaje chinos en una acción promocional encaminada a familiarizarlos con el mercado gallego.