Una salida de vía en la AP-9, en Santiago, se salda con una persona herida

Archivo - Aviso del 112. - 112 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico en la AP-9, a su paso por Santiago de Compostela, se ha saldado con una persona herida. Según ha informado el 112, el coche que conducía la víctima, al salirse de la vía, chocó contra la mediana y dio varias vueltas de campana.

Así lo relató, ha trasladado el servicio de emergencias, la persona particular que llamó al 112 Galicia para advertir del accidente pasados diez minutos de las 18,30 horas de la tarde de este martes.

Sucedió en la AP-9, kilómetro 67, a la altura de San Lázaro, en Santiago de Compostela.

El 112 Galicia pasó aviso al personal del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, a los bomberos de Santiago y a los efectivos de Protección Civil de la localidad. También fue informado el personal del servicio de autopistas.

OTRO ACCIDENTE EN LA AP-9 EN TORNO A LA MISMA HORA

También esta tarde, sobre las 18,20 horas, el 112 Galicia era conocedor de otro accidente en Santiago, en la AP-9, kilómetro 73, a la altura de O Castiñeiriño.

Según el alertante, en un primer momento se pensó que nadie había resultado herido. Sin embargo, en el transcurso de la comunicación, solicitaron asistencia para una de las ocupantes del vehículo.

Los gestores del 112 informaron a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, a los Bomberos de la ciudad, a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y al personal de control de la AP-9.