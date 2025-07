Salvador Illa dice que "no pararán" hasta lograr la oficialidad del catalán en la UE: "La razón está de nuestra parte"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (i), y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro (d), se reúnen para tratar asuntos de actualidad, en el Hotel NH Collection, a 18 de julio de 2025, en Santiago de Compostela, A Co - César Arxina - Europa Press

El secretario xeral del PSdeG lamenta que tengan que ser el presidente de la Generalitat y el lehendakari vasco quienes "defiendan" el gallego

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha destacado que el Gobierno de Cataluña y los socialistas "no pararán" hasta lograr la oficialidad del catalán, el gallego y el Euskera en las instituciones de la Unión Europea.

"No vamos a parar y esto va a acabar saliendo por la sencilla razón de que la razón está de nuestra parte", ha trasladado el también líder de los socialistas catalanes este viernes en una comparecencia en Santiago de Compostela y después de que se conociese que el debate de la oficialidad de las lenguas fue frenado de nuevo por las "dudas" mostradas por varios países.

En su intervención, Illa ha trasladado que en España hay 20 millones de ciudadanos que viven en territorios donde una de estas tres lenguas, el catalán, el gallego y el esukera son lenguas oficiales y ha subrayado que su oficialidad en Europa "no hace daño a nadie" y supone el "reconocimiento de un elemento de identidad para 20 millones de personas".

Dicho esto, ha puesto en valor la labor del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y ha incidido en que España se abre a asumir el coste que puede tener esta medida. "Esto no perjudica a nadie ni sienta ningún precedente que pueda comprometer cuestiones de otros países", ha incidido Illa, que ha considerado que "no hay ninguna razón para que nadie se oponga a esto".

Además, preguntado por la negativa del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a rubricar la carta que él y el lehendakari, Imanol Pradales, mandaron este jueves a los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea pidiendo que dieran luz verde a la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la UE, Illa ha vuelto a señalar que le hubiese gustado que el máximo mandatario autonómico de Galicia la hubiese firmado.

"Y me gustaría todavía más que el líder del PP, el señor Feijóo, que fue presidente de Galicia, donde el gallego es una lengua oficial, diese instrucciones a su partido para que no obstaculizasen", ha señalado para criticar que el presidente del PP "no tuviese ningún problema" en defender el gallego cuando estaba al mando de la Xunta pero ahora, que está al frente del PP, "es incapaz de ordenar que dejen de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas en Europa".

"¿Qué le ha hecho el catalán? ¿Qué le ha hecho el gallego? ¿Qué le ha hecho el euskera?", ha preguntado Salvador Illa.

BESTEIRO TACHA DE "TRISTE NOTICIA" LA NEGATIVA DE RUEDA

Por su parte, en la comparecencia conjunta, el secretario xeral del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado la actitud "realmente lamentable" del Gobierno gallego y del PP en lo relacionado a la protección de la lengua y ha calificado de "triste noticia" la negativa de Rueda a rubricar la carta que los presidentes de Cataluña y el País Vasco remitieron a los ministros de la UE en defensa de las lenguas cooficiales.

"Realmente creo que es triste que defiendan nuestro idioma --en referencia al gallego-- el presidente de la Generalitat y el lehendkari vasco", ha dicho Besteiro, que ha considerado que lo hecho por Illa y Pradales es "un ejemplo de lo que se debe de hacer" especialmente en un momento en el que es necesario "recuperar la fuerza y el prestigio del gallego".

Además, en su intervención, también ha censurado que del Congreso del PP saliese una resolución en la que se "proscribía" el uso de las lenguas oficiales en la Cámara baja, donde él fue el primer diputado en intervenir en gallego.