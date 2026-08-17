Salvaterra de Miño (Pontevedra) alcanza los 41 grados, máxima de Galicia en una jornada marcada por el calor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño ha alcanzado este lunes los 41 grados, la temperatura más alta registrada en Galicia durante esta jornada, que ha estado marcada por avisos rojo, naranja y amarillo por calor.

Según la información de MeteoGalicia, el termómetro llegó a los 41 grados a las 17.00 horas. Otros puntos de Galicia se han situado también en torno a los 40 grados, como Ponteareas, con 40,2 grados; Mondariz y Arnoia, con 40 grados; y Ourense, con 39,9 grados.

En el extremo contrario, la temperatura mínima más baja se registró en Calvos de Randín, con 9,2 grados, seguida de Lalín, con 11,5; Xinzo de Limia, con 11,7; Vilalba, con 11,9; y Baltar, con 13 grados.

El episodio de altas temperaturas tendrá continuidad este martes, cuando se prevén de nuevo valores muy elevados en la Comunidad. En la provincia de Ourense podrían alcanzarse o superar los 42 grados, mientras que toda la provincia de Pontevedra estará por encima de los 36 grados.

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