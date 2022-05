San Simón acogerá unas jornadas sobre el exilio gallego con historiadores como Ramón Villares y Núñez Seixas

Estas conferencias, coordinadas por el investigador Pablo García Martínez (USC), se celebrarán el 16 y 17 de junio

PONTEVEDRA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Illa de San Simón, en el municipio de Redondela (Pontevedra), acogerá el 16 y 17 de junio unas jornadas sobre el exilio gallego, en las cuales participarán historiadores como Ramón Villares y Xosé M. Núñez Seixas.

Estas conferencias, que llevan el nombre de 'Legados dende a dislocación. Intervencións no presente e imaxinación do futuro nos exilios da Guerra Civil', están organizadas por el Consello da Cultura Galega y el Ayuntamiento de Redondela. Asimismo, de su coordinación se encarga el investigador de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Pablo García Martínez.

Así, se reunirán especialistas en el estudio del exilio causado por la Guerra Civil y que realizan su trabajo desde diferentes puntos de la geografía gallega, estatal y extranjera. Habrá tres grandes ejes sobre: la inserción de los exiliados en las sociedades de acogida mediante varias formas de militancia, los legados culturales que dejaron detrás de sí y los futuros que imaginaron desde los contextos adversos que vivieron.

Con motivo de las Letras Galegas de este año en homenaje a Florencio Delgado Gurriarán, se aprovechará para hablar de diversos aspectos sobre su actividad en el destierro en México.

PONENTES

Las jornadas se iniciarán el 16 de junio. A las 11,00 horas, comenzarán con la charla 'Exilio e transición democrática. Unha perspectiva galeuzcana', a cargo de Ramón Villares. El cierre del 17 de junio, a partir de las 19,00 horas, correrá a cargo de Xosé M. Núñez Seixas ('Os exilios republicanos no mapa do antifascismo do século XX').

Entre otros ponentes, estarán Manuel Aznar Soler (Universitat Autònoma de Barcelona), Bárbara Ortuño (Universitat d'Alacant), Giulia Quaggio (Universidad Complutense de Madrid), Manuel Artime (UNED), Mari Paz Balibrea (Universidad de Londres), Jorge de Hoyos Puente (UNED), Teresa López (Universidade da Coruña) y Eva Moreda (Universidad de Glasgow). El propio coordinador de las jornadas, Pablo García Martínez, también intervendrá para analizar la figura de Luís Seoane y el Laboratorio de Formas de Galicia.

Además de las conferencias, habrá un concierto a cargo del guitarrista Samuel Diz, que interpretará piezas de compositores exiliados con motivo de la Guerra Civil. La inscripción es gratuita, pero con plazas limitadas por orden de solicitud.