Sánchez pide a los ciudadanos que no se dejen "amenazar por el miedo" al virus: "Hay que recuperar la economía"

A CORUÑA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que no se puede "bajar la guardia" ante los rebrotes pero ha mandando un mensaje de tranquilidad a los españoles, a los que ha pedido que no se dejen "amenazar por el miedo". "Hay que recuperar la economía", ha sostenido.

En su segunda visita a Galicia tras la desescalada para participar en un acto electoral en apoyo a la candidatura del socialista Gonzalo Caballero a la Xunta, Sánchez ha asegurado que todas las instituciones están "mejor dotadas" para poder detectar los rebrotes.

"Por tanto, lo que me gustaría trasladar a la ciudadanía que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos amenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que recuperar la economía y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor para luchar contra el virus", ha afirmado.