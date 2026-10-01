Sánchez pide al Congreso "altura de miras" para convalidar los decretos de la vivienda: "Dejemos a un lado la ideología"

O GROVE (PONTEVEDRA), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a todos los grupos del Congreso de los Diputados "altura de miras" para convalidar los dos decretos de la vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros: "Dejemos a un lado la ideología".

Así lo ha señalado durante su intervención en la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja Vínculo Atlántico, celebrado desde este jueves hasta el próximo sábado en A Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra).

Allí, Sánchez se ha referido a la "mayor" de las "dificultades" que existe en la actualidad en el país, la "emergencia habitacional". "Ese es el objetivo del acuerdo que alcanzamos el martes, fruto del diálogo con los grupos parlamentarios y también dentro del Gobierno a coalición progresista", ha reivindicado.

"Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana viernes. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad", ha sentenciado.