El Gobierno sigue optimista a 24 horas de la votación de los decretos: "Es el momento de que los grupos se manifiesten"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios tras finalizar la primera de las reuniones con las consejeras con competencias en materia migratoria del País Vasco y Castilla-La Mancha, a 1 de octubre de 2026, en - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido en que es "razonablemente optimista" ante la votación para convalidar los dos reales decretos sobre vivienda que se producirá este viernes en el Congreso y considera que ahora es el momento de que los grupos parlamentarios se posicionen.

Saiz ha utilizado las mismas palabras pronunciadas por Sánchez en la víspera y además ha incidido en que hay mucho trabajo previo realizado con los socios en cuestiones "que mejoran la vida del conjunto de la ciudadanía".

"Es el momento de que ahora los grupos políticos tengan su análisis y que mañana se produzca esa importante votación", ha indicado en declaraciones a los medios tras reunirse en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la consejera vasca, Nerea Melgosa.

"Estamos en esas horas en las que tienen que trabajar, se tienen que analizar los grupos políticos y mañana tendrá lugar la votación", ha indicado, reiterando que en este momento es "razonablemente optimista".

Saiz no ha querido ponerse en el escenario de que no se apruebe ninguno de los dos decretos e insiste en que ahora, una vez que el Gobierno aprobó ambas normas en el Consejo de Ministros de esta semana "es el momento de que los grupos manifiesten su postura".

El Gobierno aprobó finalmente dos decretos distintos, el primero con el grueso de las medidas que a priori tiene más posibilidades de ser convalidado, que incluye la prohibición de desahucios hasta 2030, la limitación de la compra de viviendas a fondos buitre hasta 2028 entre otras muchas iniciativas.

El segundo decreto, que se votará por separado, incluye la regulación automática de los contratos de alquiler, una petición del Sindicato de Inquilinos que lidera la acampada en la Puerta del Sol de Madrid y que el socio minoritario del Gobierno, Sumar, ha recogido a última hora.