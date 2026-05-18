Sanidade cifra en un 15,38% el seguimiento en el turno de mañana de la contra el estatuto marco y O'Mega lo eleva al 81%

Concentración de médicos, en huelga contra el estatuto marco, frente al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, a 18 de mayo de 2026. - EUROPA PRESS

Los médicos se concentran en Vigo e insisten en que lo que defienden es un "sistema digno" que no se sostenga sobre el "abuso"

SANTIAGO DE COMPOSTELA/VIGO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha cifrado en un 15,38% el seguimiento en el turno de mañana de la huelga de médicos convocada a nivel nacional contra el estatuto marco promovido por el Ministerio de Sanidad.

Según fuentes sanitarias, el seguimiento del paro en los siete grandes hospitales públicos gallegos fue del 21,41% en el turno de mañana mientras que en los hospitales comarcales fue del 11,20%. En su conjunto, la participación en centros hospitalarios fue del 20,55%. En el caso de la Atención Primaria, el seguimiento ha sido cifrado en el 2,09% en este turno de mañana.

Por hospitales, el que ha registrado una mayor adhesión al paro en la mañana de este lunes ha sido el Álvaro Cunqueiro de Vigo, con un seguimiento del 26,82%; seguido por el CHUAC, con el 24,27%. El resto de hospitales han tenido seguimientos entre el 14,85% del CHUF y el 21,94% del CHOP.

En los hospitales comarcales, el mayor seguimiento, del 24% ha sido en el hospital de O Salnés, con un 24%, seguido del hospital de Verín (13,11%), el de Monforte (10,81%) y el de O Barbanza (10,29%).

El seguimiento más alto en la Atención Primaria ha sido en Ferrol, con un 3,82%, seguida del área sanitaria de Vigo (3,38%), Pontevedra-O Salnés (2,90%), Ourense, Verín y O Barco (2,12%), Lugo, A Mariña y Monforte (1,84%), Santiago-Barbanza (1,27%) y A Coruña-Cee (0,27%).

Por otra parte, Sanidade ha informado de que la huelga no ha tenido seguimiento en las entidades sanitarias, como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Texidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria, y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Asimismo, ha insistido en que el Sergas cuenta este lunes con la cobertura del 100 por 100 de los servicios mínimos, "garantizando la actividad asistencial urgente y de emergencias".

PROTESTA EN VIGO

Por su parte, el sindicato O'Mega ha elevado la participación hasta el 81%, y un grupo de médicos se ha concentrado a las puertas del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

La portavoz del colectivo, Catalina Fernández, ha reiterado que los profesionales reclaman un estatuto propio porque, desde 2023, no cuentan con representación acorde con el peso de su profesión. "Nuestras condiciones de trabajo las están decidiendo otros colectivos", ha incidido, y ha añadido que "eso lleva a que las condiciones (de los médicos) empeoren progresivamente".

También ha recordado que los médicos son los únicos que están obligados a tener jornadas complementarias (guardias) de 17 o 24 horas "que no cuentan como tiempo trabajado ni para la jubilación ni para la carrera profesional y que, además, se pagan por debajo de la hora ordinaria".

"Lo que queremos es tener una jornada normal y que todo el resto de las horas sean horas extraordinarias", ha explicado, y ha añadido que los médicos llegan a hacer al año 1.500 horas adicionales "obligados". Al respecto, ha subrayado que, si se dejan de hacer esas guardias, "el sistema no se sostiene", según ha reconocido la propia ministra, y ha concluido que dicho sistema se mantiene sobre el "abuso" hacia el colectivo médico.

"Nosotros no podemos permitir que los médicos españoles tengan que seguir yéndose a la privada y yéndose a trabajar a otros países por las malas condiciones laborales que se les ofertan (...) Nosotros creemos que nuestros pacientes merecen tener médicos, merecen tener un sistema sanitario digno, merecen que su médico tenga más de cinco minutos para escucharles (...) Nosotros queremos un sistema sanitario fuerte, que no dependa del abuso de ningún profesional", ha proclamado.

Finalmente, en relación al acuerdo alcanzado en Galicia, ha valorado que es "revolucionario" porque se ha conseguido que la Xunta "se posicione claramente a favor de una norma propia o específica para los médicos", lo que supone "la antesala de un futuro marco propio para los médicos en España".