Sanidade defiende la permanencia de O Grove en nivel máximo, con una situación "objetivamente peor que Sanxenxo"

"El comportamiento de las tasas a lo largo de estas últimas semanas es sensiblemente mejor en Sanxenxo que en O Grove", señala el departamento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sanidade ha defendido la decisión del comité clínico de mantener a O Grove en el nivel máximo de restricciones, puesto que su situación es "objetivamente peor que la de Sanxenxo, teniendo en cuenta tanto las incidencias ajustada como las incidencias sin ajustar".

El departamento de la Xunta contesta así a las declaraciones del alcalde de O Grove, José Cacabelos, a Europa Press en las que tachaba la decisión de "política" y no "sanitaria", y decía no entender que sólo su municipio permaneciese en el nivel más alto, y no Sanxenxo o Viveiro "con datos similares".

La Consellería ha señalado que O Grove tiene unas tasas de incidencia ajustadas a siete y catorce días de 178,6 y 572,4 casos nuevos por cien mil habitantes respectivamente, mientras que en Sanxenxo estas tasas son de 136,4 e 539,2, respectivamente.

"Las decisiones se toman teniendo en cuenta las incidencias pero también se tienen en cuenta otros factores como es la evolución de los casos y, en ese sentido, la evolución de Sanxenxo es claramente más favorable", ha argumentado Sanidade.

La Consellería ha justificado esto mediante la razón de tasas, que compara las incidencias de una semana respecto a la semana anterior. Así, la razón de tasas de Sanxenxo es de 0,34 a siete días y de 0,55 a 14 días, mientras que las de O Grove son de 0,45 a siete días y de 0,52 a 14 días.

"Es decir, el comportamiento de las tasas a lo largo de estas últimas semanas es sensiblemente mejor en Sanxenxo que en O Grove, sobre todo la evolución de las tasas a siete días, que refleja mejor la evolución más reciente en los ayuntamientos", insiste el departamento del Ejecutivo autonómico.

Por último, respecto a la corrección de las tasas, Sanidade ha subrayado que "no tiene nada que ver con la población de cada uno de los ayuntamientos", sino del riesgo hospitalario. "Este factor se calcula de forma diaria y es el mismo para todos los ayuntamientos de Galicia, por lo que no influye a la hora de comparar las incidencias de un municipio frente a otro", destacan.