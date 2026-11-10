Sanidade fija el 100% de los servicios urgentes y del transporte sanitario para la huelga general del miércoles

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha establecido unos servicios mínimos que garantizan el 100% de la actividad urgente y del transporte sanitario urgente durante la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, en Galicia.

La cobertura incluye también la atención a pacientes hospitalizados, las intervenciones quirúrgicas inaplazables y los tratamientos que no puedan demorarse, como los oncológicos y la diálisis.

Así lo recoge la orden de la Consellería de Sanidade publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que fija los servicios mínimos en el ámbito de la asistencia sanitaria pública durante las 24 horas de la jornada de huelga, entre las 00.00 y las 24.00 horas, incluidos los turnos que comiencen antes o finalicen después de ese intervalo.

En concreto, la orden establece la cobertura del 100% de la actividad urgente en los servicios de urgencias, las guardias médicas, los quirófanos para intervenciones inaplazables, las salas de partos y los laboratorios de urgencias.

También se garantiza la totalidad de la actividad en las unidades de reanimación, cuidados intensivos, diálisis, tratamientos oncológicos y trasplantes, así como en determinadas pruebas diagnósticas que requieren preparación previa del paciente.

En el ámbito hospitalario, los servicios mínimos contemplan la presencia de personal facultativo suficiente para atender a los pacientes ingresados y sus altas clínicas, con una dotación por unidad que oscila entre uno y cuatro profesionales en función de su tamaño. Para el personal sanitario no facultativo, la cobertura en hospitalización será equivalente a la de un domingo o festivo.

Asimismo, se mantendrá la actividad quirúrgica de pacientes cuyas patologías pongan en peligro su vida o puedan agravar su estado de salud, especialmente los procesos neoplásicos. Se atenderán también las consultas urgentes o preferentes, las interconsultas inaplazables de pacientes hospitalizados y las consultas y pruebas vinculadas a los procesos asistenciales con garantía de tiempos máximos de acceso.

La orden recoge igualmente la atención a pacientes oncológicos que necesiten tratamientos no demorables, incluidos los desplazados, así como la hospitalización a domicilio y los cuidados paliativos. También se garantizará la dispensación de sangre, medicamentos y productos sanitarios considerados necesarios por el personal facultativo.

En atención primaria, se cubrirá el 100% de la actividad urgente de los puntos de atención continuada (PAC). En el horario ordinario de los centros de salud, se garantizará la asistencia urgente e inaplazable con entre uno y cuatro profesionales, en función del tamaño del centro. Además, se mantendrá la atención pediátrica urgente con un pediatra por centro o zona de referencia.

TRANSPORTE SANITARIO Y OTROS SERVICIOS

En cuanto al transporte sanitario, la Xunta establece una cobertura del 100% de las unidades de la red de transporte sanitario urgente del 061, que incluye los helicópteros medicalizados, las ambulancias de soporte vital avanzado y básico y las ambulancias no asistenciales concertadas.

También se garantizará el 100% de los traslados sanitarios considerados esenciales, entre ellos los de pacientes que necesiten tratamientos continuados de oncología, radioterapia o diálisis, así como los desplazamientos interhospitalarios urgentes y los vinculados a consultas externas y pruebas diagnósticas que no puedan aplazarse.

La cobertura incluye, además, los traslados relacionados con patologías tiempo-dependientes, como los procesos atendidos a través del Código Ictus, el Código Sepsis o el Programa gallego de atención al infarto agudo de miocardio (Progaliam). Se contemplan asimismo determinados traslados de altas hospitalarias, especialmente de pacientes inmunodeprimidos y aquellos necesarios para liberar camas en los servicios de urgencias.

La central de coordinación del 061 mantendrá el 100% de su actividad, tanto en el personal operador y radioperador como en el equipo sanitario integrado por médicos y enfermeros. La orden justifica esta cobertura en la necesidad de atender todas las llamadas urgentes y evitar demoras en la movilización de recursos.

Por su parte, la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos deberá garantizar el abastecimiento de sangre y hemoderivados a los centros sanitarios públicos y privados, además de la coordinación de las donaciones, los trasplantes de órganos y los implantes de células y tejidos.

En el resto de los servicios hospitalarios, los mínimos varían según la actividad. El personal de gestión y servicios de hospitalización, mantenimiento, lavandería y lencería tendrá una presencia equivalente a la de domingos o festivos, mientras que la limpieza se mantendrá al 100% en las áreas críticas y de urgencias, al 70% en radiología intervencionista, esterilización y hospitalización, y al 50% en el resto de las áreas.

La hostelería contará con un mínimo equivalente al de domingos o festivos, con un máximo del 60% de los efectivos del turno. También se fijan mínimos para los servicios administrativos, de información, suministros, almacén y tecnologías de la información y las comunicaciones.

La orden afecta a la asistencia sanitaria pública en Galicia y establece que las empresas privadas que presten servicios en este ámbito deberán determinar el personal necesario para garantizar las prestaciones esenciales. La dirección de cada institución deberá justificar la designación de los efectivos, que se realizará de forma rotatoria y se publicará en los tablones de anuncios de los centros antes del inicio de la huelga.

Las convocatorias para este 11 de noviembre han sido comunicadas por distintas organizaciones sindicales, entre ellas CIG, CCOO, UGT y CGT, además de otras centrales como CNT, Solidaridad Obrera, COBAS, OSAD y ASC.