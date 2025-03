Sanidade financia con 8 millones la actividad de entidades contra las adicciones que atienden a casi 7.000 personas

La Xunta pone el foco en las adicciones entre jóvenes y reivindica el carácter "vanguardista" de su nueva ley, "prácticamente lista"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha firmado este martes convenios de colaboración con nueve asociaciones gallega contra las adicciones, que reciben unos 8 millones de euros en un año --160.000 más que en 2024-- y atienden a casi 7.000 personas en toda la Comunidad.

Así lo ha señalado el conselleiro en la rúbrica de estos acuerdos en un acto en el que han participado la subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental, Almudena Díaz Pereira, y representantes de las entidades beneficiarias.

En concreto, la Asociación Cidadá de Loita contra a Droga da Coruña (Aclad) es la que más fondos recibe de la Consellería, con algo más de 2 millones; seguida de la Asociación Cidadá de Loita contra a Droga de Vigo (Alborada), con 1,84 millones; la Fundación Monte do Gozo, con 1,22 millones; y la Asociación Ferrolá de Drogodependencias (Asfedro), con algo más de 1,14 millones.

También reciben fondos la Asociación Cruz Vermella de Lugo, 762.718 euros; la Unidade de Tratamento do Alcol e Condutas Adictivas (Utaca), 249.000 euros; la Asociación Viguesa de Alcoholoxía (Asvidal), 256.000 euros; la Asociación de Exalcohólicos de Ferrolterra, 144.612 euros; y la Asociación As Burgas para o Tratamento e Rehabilitación do Enfermo Alcohólico, 225.820 euros.

En nombre de todas ellas ha hablado el presidente de Asvidal, Manuel Pino Raso, quien ha agradecido a la Xunta el apoyo que mantiene a su labor con una "gran sensibilidad" en la atención a los drogodependientes, a los que ayudan desde múltiples perspectivas, tanto sociosanitarias como de inserción laboral, entre otras.

De hecho, la subdirectora xeral ha explicado que cada convenio es diferente, igual que lo es cada asociación beneficiaria, ya que hay unas que atienden el alcoholismo y la drogodependencia, mientras que otros se ocupan de la adicción al juego, por ejemplo.

El conselleiro de Sanidade ha destacado el trabajo de todos estos colectivos en un asunto que "afecta a toda la sociedad y que tiene importantes complicaciones para la población", por lo que hay que abordarlo "entre todos". Con todo, Gómez Caamaño ha reconocido que se trata de un "problema dinámico", ya que las adicciones "van cambiando con el tiempo".

En este sentido, los responsables de Sanidade han asegurado que se detecta un aumento de las adicciones a sustancias como la cocaína, el cannabis y los psicofármacos. "Nos preocupa especialmente la gente joven", ha agregado Gómez Caamaño.

PRÓXIMA LEY CONTRA ADICCIONES

Además, el titular de la cartera sanitaria de la Xunta ha reivindicado el carácter "vanguardista" de la próxima ley gallega contra las adicciones, que incidirá especialmente en los menores de edad. De hecho, les prohibirá el consumo de bebidas energéticas y el uso de vapeadores.

Esta norma, que supondrá "un antes y un después" el abordaje de las adicciones en Galicia, está "prácticamente lista" y a punto de llegar al Consello de la Xunta --no ha avanzado cuándo-- para, posteriormente, iniciar su recorrido parlamentario.

Junto a esto, Gómez Caamaño ha recordado que la Administración autonómica trabaja para integrar en el Sergas las 13 unidades municipales de drogodependencia.

CONSUMO DE DROGA EN EL ENTORNO DEL CLÍNICO

En clave local, sobre la drogadicción en el entorno del Hospital Clínico de Santiago, en A Choupana, el conselleiro ha reconocido --también como vecino-- que "hay un problema" que "viene de hace muchos años".

Al respecto, la subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental ha dicho que no se nota un "repunte de personas" que acuden a las unidades de drogodependencia, aunque sí que "en determinadas zonas de la ciudad" ha proliferado el trapicheo.