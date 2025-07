Sanidade insiste en que "colapso realmente no existe" en los centros de salud gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, insiste en que "colapso realmente no existe" en los centros de salud gallegos y apela al plan de verano para dar cobertura a toda Galicia.

"No me gusta hablar de colapso, colapso realmente no existe", ha afirmado, a preguntas de los periodistas sobre situaciones que se dan durante esta época estival en centros de salud de la comunidad.

"Todos sabemos que en esta época estival aumenta por un lado la población en algunos municipios y esto coincide con un entorno de déficit de profesionales sanitarios, a lo que tienes que sumar encima los derechos laborales de los trabajadores", ha respondido Gómez Caamaño.

Para esto, según ha recordado, Sanidade "hizo un plan de verano" y ha puesto el ejemplo de los datos relativos al área sanitaria de Vigo, con un tiempo de espera que situado en 6,5 días, "por supuesto que mejorable". Al respecto, ha llamado la atención sobre que "hay que tener en cuenta que cualquier paciente que necesite una atención urgente, prioritaria, se va a atender ese mismo día en el centro de salud".

En cuanto a localidades concretas, ha dicho desconocer la situación "exacta", pero ha reiterado que existe una planificación del verano y que la sanidad gallega cuenta "con los profesionales que siguen trabajando a través de intersustituciones y prolongaciones de jornada", así como con "más de 260 voluntarios".

Por otra parte, y toda vez que ya está abierto desde este martes el plazo para que médicos que finalicen el MIR en julio soliciten contratos de tres años, el conselleiro ha apuntado que "el programa avanza" y que "se hizo una planificación teniendo en cuenta todas las necesidades", para "cumplir por un lado el recambio generacional" y también "cubrir las zonas más tensas".