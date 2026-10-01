Sanidade propone sanción de 3.000 euros a un vecino de Vigo por insultar y faltar al respeto a profesionales sanitarios

Archivo - Imagen del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, con la huerta en primer término. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves el anuncio por el que se notifica la apertura de un expediente sancionador a un vecino de Vigo por insultar y faltar al respeto a los profesionales sanitarios, en base a la ley 3/2026 (que establece medidas de prevención y protección contra la violencia en el sistema de salud de Galicia), y para el que se propone una sanción de 3.000 euros.

Según se notifica en este anuncio, a este vecino de Vigo se le imputa una supuesta infracción del artículo 15 de la ley de salud de Galicia del 2008 (modificada luego por la de 2026), que recoge entre otras cuestiones el deber de los usuarios de la sanidad pública de "mantener del debido respeto" al personal, mantener las normas de cada centro, aceptar el alta cuando termina el proceso asistencial, etc.

Estos deberes se aplican también a las personas familiares o acompañantes de los pacientes y, justo en este caso, la persona propuesta para sanción es familiar de un usuario del Sergas.

Según ha podido saber Europa Press, esta persona no aceptó el alta de su familiar, cuestionaba de forma constante el trabajo de los profesionales, impedía al personal de Enfermería realizar su labor e incluso llegó a realizar grabaciones sin autorización en un centro sanitario.

Por todo ello, la Consellería de Sanidade ha abierto este expediente sancionador por dos infracciones leves y, tras no poder notificar esa medida al afectado, ha hecho la notificación mediante la publicación del acuerdo en el DOG.

Ahora, este vecino de Vigo tiene 15 días hábiles para presentar alegaciones y tiene derecho a consultar el expediente en el edificio administrativo de la Xunta en Pontevedra. En todo caso, se le advierte de que, si no presenta alegaciones, "el acuerdo de inicio podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada".