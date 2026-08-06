Sanidade vigila a los contactos estrechos del contagiado franco-argentino por Hantavirus, aislado en Galicia

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta ha activado el protocolo de vigilancia epidemiológica para el Hantavirus, tras conocer que un hombre franco-argentino que estaba de viaje por España y que, durante estos días hacía una parada en Galicia, dio positivo.
Según ha comunicado el departamento sanitario, tan pronto como el Ministerio de Sanidad facilitó el contacto del caso -comunicado por las autoridades francesas al Gobierno de España- se pusieron en marcha.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se ha puesto en contacto esta tarde con la ministra, Mónica García, y le ha solicitado información "con la máxima celeridad" para identificar el caso y aplicar los protocolos pertinentes.
Una vez conocida la información, la Dirección Xeral de Saúde Pública ha procedido a aplicar el protocolo para estos casos, que consiste en encuestas al propio afectado y a sus contactos estrechos, junto con las indicaciones que deben seguir.
El contagiado, que permanece aislado desde este mismo jueves, acudió a los médicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente Francia identificó como hantavirus.
Así lo comunicaba el Ministerio de Sanidad, que confirmaba además que el paciente viajó después a España "ya asintomático y, por lo tanto, ya no podía contagiar". "En estos momentos, el paciente se encuentra bien", confirmaban.