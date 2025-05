Sanitarios de Vigo claman "tolerancia cero" a agresiones y piden más seguridad en el PAC al ser "punto negro" de ataques

VIGO 8 May. (EUROPA PRESS) -

Profesionales sanitarios del Área de Vigo han vuelto a concentrarse este jueves para exigir "tolerancia cero" a las agresiones que en las últimas semanas han sufrido diversos empleados, pidiendo más seguridad en los puestos de trabajo y concretamente en el Punto de Atención Continuada (PAC) de la calle Pizarro, al ser un "punto negro" de ataques "habitualmente".

Con gritos de 'Contra las agresiones, más prevención'; 'Más implicación de la Administración'; 'No, no, no a las agresiones', o 'Más seguridad en los puestos de trabajo', cerca de medio centenar de sanitarios han protestado a las puertas del PAC tras un nuevo ataque (y ya van tres en un mes) a trabajadores.

En este caso fue precisamente en el PAC (los dos anteriores en el hospital Álvaro Cunqueiro). Allí, un acompañante de un enfermo agredió a tres trabajadores (dos administrativos y un conductor) que trataban de impedir que accediese al centro con un patinete eléctrico, ya que la normativa así lo prohíbe.

"La peor parte la llevó una administrativa, con rascazos y contusiones sobre todo en los brazos", ha apuntado la presidenta de la junta de personal del área de Vigo, Pilar Rodríguez.

Ella ha lamentado que el PAC sea un "punto negro" de agresiones, reclamando seguridad privada para evitar estas situaciones y recordando que en el pasado ya tuvo este servicio.

Además, ha explicado que es "algo habitual" no solo las agresiones, sino daños en el mobiliario o incluso robos de medicación. Ante estos casos, en la actualidad la única forma de pararlos es llamar a la Policía pero, mientras no llegan los agentes, son los trabajadores los que son agredidos, según ha sentenciado.